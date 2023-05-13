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Сегодня, 10:43

Гандболистка Бобровникова рассказала о Лимфоме Ходжкина: «В первые секунды я была в ступоре»

Виталий Косик
Корреспондент
Владлена Бобровникова.
Фото ГК «Ростов-Дон»
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Левая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова выявленной у нее рассказала о Лимфоме Ходжкина. Ранее у 35-летней спортсменки диагностировали склеродермию и синдром Рейно.

«В середине апреля у меня потягивал лимфоузел над ключицей, я обратилась к гематологу, который порекомендовал удалить его и взять образец на биопсию, так как он был немного увеличен. Клуб помог организовать эту небольшую операцию, под местным наркозом. 17 апреля мне удалили лимфоузел и отправили его на гистологию. В середине этой недели мне позвонил Иван Игнатьевич Саввиди, узнал, почему не попросила помощи в организации операции. Уже в пятницу, 21 апреля, он мне позвонил вновь и сказал: «Влада, держись, все будет хорошо, но результаты не очень хорошие, у тебя Лимфома Ходжкина (это опухолевое заболевание лимфатической системы)». В первые секунды я была в ступоре, потом начала думать, что делать и куда идти, но Иван Игнатьевич взял эти заботы полностью на себя, дал адрес и сказал к какому врачу идти. Сделали оперативно все необходимые анализы и позитронно-эмиссионная томографию, чтобы посмотреть, в какие места распространилась болезнь», — приводит слова Бобровниковой пресс-служба «Ростов-Дон».

Также гандболистка рассказала о подробностях своей болезни и дальнейшем лечении.

«Лимфома — это опухоль в лимфоузлах, то есть определенные злокачественные клетки. ПЭТ КТ показало, что во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Нужно было как можно скорее класть меня на химиотерапию. Сейчас план такой: я неделю лежу в онкоинституте и мне капают химиотерапию, с восстанавливающим лечением, потом я неделю дома. Если у врачей будут какие-то сомнения, нужно будет проводить лучевую терапию, которая считается в нашем онкоинституте одной из лучших на юге России», — рассказала спортсменка.

Также Бобровникова рассказала о своем моральном состоянии и самочувствии.

«Из последних новостей: лимфоузлы над ключицей стали меньше. Огромный плюс, что после этой химиотерапии, у меня пройдет склеродермия и синдром Рейно. Это новость, которая меня тоже очень подбадривает. Я никогда не сдаюсь и не сдамся. Смотрю в будущее с большим позитивом, нет даже мыслей, что лечение мне не поможет», — добавила спортсменка.

В составе сборной России Бобровникова выиграла серебро Олимпийских игр в Токио, а на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро она стала олимпийской чемпионкой.

Источник: https://www.rostovhandball.com/?dialog=news-details&id=137172
Гандбол
ГК Ростов-Дон
Владлена Бобровникова
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