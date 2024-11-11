Вяхирева и Дмитриева вызваны в сборную России по гандболу

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу во главе с Людмилой Бодниевой определил состав команды на тренировочный сбор в Новогорске и товарищеские матчи в Минске.

В итоговый список вошли 19 гандболисток. Среди них — четыре спортсменки, которые выступают в европейских клубах: правые полусредние Анна Вяхирева и Валерия Маслова и разыгрывающие Дарья Дмитриева и Валерия Кирдяшева.

Состав женской сборной России по гандболу:

Вратари: Анна Верещак (ЦСКА), Анастасия Казьменко («Ростов-Дон»), Анастасия Рябцева («Астраханочка»).

Левые крайние: Марианна Егорова («Звезда»), Юлия Козаченко (ЦСКА).

Правые крайние: Анна Кайнарова («Астраханочка»), Анастасия Шкитина («Динамо-Синара»).

Линейные: Ксения Закордонская («Луч»), Анастасия Илларионова, Виктория Шамановская (обе — ЦСКА).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Брест», Франция), Валерия Маслова («Ференцварош», Венгрия), Антонина Санталова (ЦСКА).

Левые полусредние: Наталья Никитина («Черноморочка»), Варвара Семина (ЦСКА), Дарья Стаценко («Ростов-Дон»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Ференцварош», Венгрия), Ксения Ильина («Астраханочка»), Валерия Кирдяшева («Глория Бистрица», Румыния).

Команда 18 ноября соберется в Новогорске, а 25-го числа отправится в Минск, где проведет две товарищеские встречи со сборной Белоруссии. Матчи запланированы на 26 и 27 ноября.