Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 20:00

Вяхирева: «Две недели назад получила сотрясение мозга. Но я готова играть»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Вяхирева поделилась ощущениями от приезда на сбор национальной команды России.

Сборная 26 и 27 ноября сыграет товарищеские матчи с командой Белоруссии в Минске.

— Я рада быть здесь, рада видеть девчонок. Чувство, что будто и не уезжала. На этой базе провела очень много лет. Все какое-то родное.

Где-то две недели назад получила сотрясение мозга. Не очень тяжелое, но не сильно приятное. Пропустила две игры в клубе, но тренеры списались и договорились. Людмила Валериевна меня немножко поберегла первые несколько дней сборов, потому что не могла по полной заниматься. Сегодня начала вкатываться в процесс. Иду на поправку, все хорошо. Просто стараюсь быть аккуратнее.

— Чувствуете, что к матчам в Минске будете готовы?

— Да.

— В игре мы вас увидим?

— Это зависит от тренера. Я надеюсь. Хочу поиграть, людей посмотреть, себя показать... Почувствовать опять эту атмосферу. Немножко необычно, потому что 70 процентов команды я не знаю. Все молодые девочки. Поэтому для меня это, можно сказать, новая команда.

— Что стало мотивацией приехать именно сейчас?

— Сейчас большой перерыв. Чувствую себя более-менее нормально, если исключим мое сотрясение. По сути ничего меня не останавливало. В прошлые года я много травм получала. Поэтому использовала перерыв, чтобы пройти какое-то восстановление. Не было смысла в том, чтобы просто приехать и на лавочке смотреть тренировки. Сейчас я в форме и могу участвовать в тренировочном процессе, — сказала Вяхирева.

Сборная России по гандболу
Анна Вяхирева

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Футбольный матч в Брянске прерывали из-за ракетной опасности
Как «Зенит» и другие клубы РПЛ выступили бы в топ-5 чемпионатов Европы
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой ракете «Нептун» ВСУ
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
«Спартак» распродает футболистов, «Зенит» возвращает россиянина. Главные трансферные слухи в РПЛ
Задержан еще один фигурант дела о мошенничестве с квартирой Долиной
Сегодня
Вчера
Неделя