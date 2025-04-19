Высший совет ФГР предложил Шишкареву выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной федерации гандбола

Высший совет Федерации гандбола России (ФГР) предложил главе организации Сергею Шишкареву выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной федерации гандбола (IHF).

Решение было принято на заседании Высшего совета ФГР, которое прошло в субботу, 19 апреля в Астрахани.

Выборы нового президента IHF состоятся на конгрессе организации в декабре 2025 года. Крайний срок подачи заявок на регистрацию кандидатов — 21 сентября.

Сергей Шишкарев возглавляет Федерацию гандбола России с апреля 2015 года.

Нынешним президентом IHF является египтянин Хассан Мустафа.