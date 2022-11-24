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24 ноября, 14:38

Женская сборная Китая победила Казахстан в первом матче на чемпионате Азии. Команда готовилась к турниру в России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Женская сборная Китая обыграла Казахстан в первом матче на чемпионате Азии — 28:26.

В данный момент китаянки занимают второе место в группе B. Команда проведет следующий матч в турнире 25 ноября против Японии, которая разгромила Таиланд (44:9) в первом туре.

Сборная Китая с начала апреля тренировалась в Москве под руководством российских специалистов.

С сентября этого года команда играет в российской суперлиге под названием «Феникс». В чемпионате России китаянки набрали 9 очков в 14 матчах и занимают 10-е место в турнирной таблице.

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