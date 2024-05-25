Деньги для команды «Виперс» собрали болельщики.

Россиянка Анна Вяхирева вновь помогла норвежскому «Виперсу» стать лучшим клубом Норвегии. И если в прошлом сезоне новость о победе «гадюк» из Кристиансанна едва ли кого бы удивила, то в этом их успех — настоящий подвиг. Ведь по ходу сезона не до конца было понятно, выживет ли вообще клуб. «Виперс» столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, так что игрокам даже пришлось напрямую обращаться за финансовой поддержкой к болельщикам. И они не оставили любимую команду в беде, так что это тот самый случай, когда слова об «общей победе» не будут только лишь красивой фразой для СМИ.

Финансовые проблемы помогли решить фанаты

«Виперс» из небольшого норвежского города Кристиансанна выиграл второй финальный матч чемпионата страны и оформил титул — уже седьмой кряду. Но именно эта победа воспринимается по-особенному. По ходу сезона от клуба отказался ключевой спонсор. Пивоваренная компания Christianssands Bryggeri в свое время и помогла некогда скромной команде стать европейским гегемоном. Шутка ли, раньше мало кому известный клуб мало того, что дома побеждал, так и в Лиге чемпионов не знал поражений три сезона подряд. Однако поддержка щедрого мецената имела и оборотную сторону. Стоило пивоварам отказаться от непрофильных активов, как менеджмент обнаружил себя у разбитого корыта — с непомерными тратами и без альтернативных финансовых источников. Бюджет сократили на пять миллионов норвежских крон, но и этого было недостаточно. Казалось, что команда не сможет найти деньги, чтобы закончить сезон.

В качестве крайней меры игроки «Виперс» опубликовали призыв к болельщикам о помощи. «Если каждый норвежец пожертвует нам по две-три кроны, то все проблемы будут решены», — заявил генеральный менеджер клуба Бенедикте Лойланд. Подключиться к помощи «Виперс» обещали и власти Кристиансанна, ведь благодаря гандболу многие узнали о существовании этого городка. Однако специфика норвежского законодательства не позволяет выделить профессиональной команде деньги из бюджета напрямую. Так что поддержка может быть только на уровне выстраивания связей. Например, мэрия выдавала бесплатный проездной на общественный транспорт в обмен на пожертвования от 50 евро для клуба. Сколько удалось собрать средств, «Виперс» не сообщает, однако раз клуб доиграл сезон (причем без серьезных кадровых потерь), денег все-таки хватило. К тому же ближе к весне появились и крупные жертвователи, пусть и не такие щедрые, как Christianssands Bryggeri.

Гандболистки «Виперс» с чемпионским кубком. Фото ГК «Виперс»

Неудача в Лиге чемпионов помогла сконцентрироваться на внутреннем чемпионате

Финансовые трудности все-таки сказались на результатах. «Гадюки» провалили евросезон — «Виперс» уступил в четвертьфинале венгерскому «Дьеру». Однако у себя в стране клуб из Кристиансанна все равно номер один. Причем в финале был обыгран давний соперник «Сторхамар», для которого, в отличие от «Виперс», евровесна закончилась удачно. Возможно, именно свободный график сыграл ключевую роль. Впервые за пять лет «гадюки» могли сконцентрироваться на чемпионате страны. В финале все решали нюансы, и свежесть «Виперс» наверняка сыграла свою роль. Тем более что обе команды выбрали агрессивный стиль игры без долгих пауз. Анна Вяхирева смотрится в таком гандболе очень уверенно. На этот раз ее вклад в общий успех не столь значительный, как в прошлом. Тем не менее пять мячей только в решающей игре сезона — важный показатель.

«Мне бы просто найти силы простоять на ногах до церемонии награждения. Я так устала, но счастлива, — сказала Вяхирева в интервью сразу после того, как стало известно, что именно «Виперс» забирает титул. — Это был трудный сезон, мы столкнулись с различными проблемами, причем как команда в целом, так и я лично. Но мы держимся вместе и справимся со всем. Я горжусь девочками, нашим характером. С нетерпением жду следующий сезон Лиги чемпионов, но сейчас я просто хочу пойти домой и немного поспать».

Итоговая победная серия «Виперс» поистине впечатляет — 101 успех кряду. Однако все-таки для команд такого уровня основным мерилом результата будут титулы на европейском уровне. Так что хоть сезон и удалось спасти, Вяхиревой и ее подругам предстоит еще многое сделать, чтобы вернуть гандбол в Кристиансанне на прежние позиции.