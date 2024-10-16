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Гандбол

Сегодня, 16:00

Бывший клуб Вяхиревой может закрыться через пять дней. Норвежкам срочно нужны два миллиона евро

Бывшему клубу Вяхиревой грозит банкротство
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Клубу «Вайперс» грозит банкротство.
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Трехкратный победитель Лиги чемпионов «Вайперс Кристиансанн» стал жертвой некомпетентного менеджмента.

Норвежский женский гандбольный клуб «Вайперс», за который в прошлом сезоне выступала россиянка Анна Вяхирева, заявил, что может стать банкротом уже в ближайший понедельник. Чтобы этого не произошло, трехкратный победитель Лиги чемпионов должен за три дня закрыть долги на 25 миллионов крон (около 2,1 миллиона евро), что для камерного вида спорта — колоссальная сумма. Если выход не будет найден, одна из самых титулованных команд последних семи лет не сможет платить зарплату игрокам и снимется со всех турниров, в которых принимает участие. В Норвегии считают, что проблема не только в уходе главного спонсора — пивоваренного гиганта Christianssands Bryggeri, — но и в плохих управленческих решениях, среди которых — продажа Вяхиревой во французский «Брест» за 170 тысяч евро.

Финансовый беспредел

«Если мы не найдем нужную сумму к понедельнику, то объявим о банкротстве. Затем «Вайперс» снимется с чемпионата и Кубка Норвегии, а также из Лиги чемпионов, — сообщил председатель правления клуба из Кристиансанна Петер Гитмарк. — Это драматическая ситуация, но правление не видит иного выхода. Разрыв между доходами и расходами увеличивается с каждым месяцем, и мы не можем найти новые источники поступления средств. Слишком многие наши друзья и потенциальные деловые партнеры стоят в стороне и наблюдают за ситуацией».

Гандболистки &laquo;Вайперс&raquo; могут не&nbsp;доиграть сезон до&nbsp;конца. Даже продажа Вяхиревой не спасает «Вайперс». Норвежский суперклуб опять тонет

Всего пару лет назад был самой звездной, самой успешной и одной из самых богатых женских команд Европы. С 2017 года «гадюки» выиграли семь чемпионатов и семь Кубков своей страны, а также три подряд трофея Лиги чемпионов. Но в прошлом сезоне, после ухода по экономическим причинам главных спонсоров, «Вайперс» начал резко тонуть. Доходило до того, что гандболистки добровольно соглашались на сокращение зарплаты и лично обзванивали потенциальных инвесторов с предложениями о сотрудничестве.

К весне этого года ситуация вроде бы выровнялась, и «Вайперс» даже сумели выиграть национальную лигу. Летом «гадюки» продали Вяхиреву, но сумели подписать неплохих новичков, в то том числе вратаря норвежской сборной Силье Сольберг-Эстассель. Однако теперь все топовые спортсменки в одночасье могут оказаться на улице. Комментируя шокирующие новости, они говорят, что давно знали о неважной ситуации в клубе, но не представляли, что дела настолько плохи. «В последние годы в Кристиансанне творится финансовый беспредел. Это печальный результат многих лет безответственности в управлении тем, что должно быть гордостью Норвегии», — приводит NRK мнение спортивного комментатора Яна Петтер Салтведта.

Анна Вяхирева.
Фото Global Look Press

Кто виноват и что делать?

Норвежская гандбольная ассоциация поместила «Вайперс» в «красную зону» еще полгода назад. В прошлогоднем финансовом отчете клуба зафиксирован убыток в 7,7 миллиона крон до уплаты налогов при обороте в 16,5 миллиона крон. Тогда местным спонсорам и гандболисткам удалось заткнуть финансовую брешь, собрав пять миллионов крон. Но теперь выплыли долги в пять раз больше. Очевидно, что команда в последнее время жила не по средствам, поддерживая прежний уровень амбиций, не соответствующий финансовым возможностям. На самом деле для профессионального спорта в целом два миллиона евро — совершенно незапредельная сумма. Один Эрлинг Холанд зарабатывает в «Манчестер Сити» миллион евро в неделю. Однако никто в Норвегии пока не проявляет желание спасти «национальное достояние».

«Мы слишком зависели от единовременных выплат и не составляли бюджет здоровым и разумным образом, — признал Петер Гитмарк. — Мы завысили потенциальные доходы и занизили расходы. В итоге предстоящий в субботу матч против «Будучности» в Лиге чемпионов может стать для клуба последним. Игроки уже проинформированы, что могут быть освобождены от контрактных обязательств и смогут перейти в другие клубы. Они четко понимают всю сложность ситуации и сделают все возможное, чтобы спасти «Вайперс».

Анна Вяхирева. Вяхирева переезжает из Норвегии во Францию за рекордные деньги. Россиянку продали ради спасения клуба

Нынешний сезон в Лиге чемпионов знаменитый коллектив начал с трех поражений в пяти матчах, проиграв в том числе «Бресту» (Вяхирева забросила бывшим одноклубницам четыре мяча). В чемпионате Норвегии чемпион идет только на четвертом месте. Ряд ведущих игроков травмирован, а в целом моральная обстановка, видимо, очень неважная. На этом фоне в СМИ ведется поиск виновных в нынешней ситуации. Ответственность в первую очередь возлагают на предыдущее руководство, которое заключало не обеспеченные деньгами контракты. В 2022 году выручка «Вайперс» составила 15,8 миллиона крон, а расходы — 18,2 миллиона крон. В следующем году затраты увеличились до 24 миллионов. За два года операционный убыток компании Vipers Topphandball составил 10 миллионов крон. Так что печальный финал был только вопросом времени.

Гандбол
Анна Вяхирева

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