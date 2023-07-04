У России отбирают гандбольный ЧЕ-2026. Обидно, но нам есть чем ответить

Еще одно неприятное решение международных спортивных структур на фоне подготовки к альтернативным стартам в нашей стране.

Федерация гандбола России (ФГР) проинформировала, что женский чемпионат Европы 2026 года будет перенесен из нашей страны. Европейская федерация гандбола (ЕГФ) решила искать альтернативные варианты места проведения турнира. Это еще одно политически мотивированное решение международных спортивных организаций, которое толкает нашу страну на организацию собственных соревнований вне структур, аффилированных с МОК.

Тяжелое решение

Россия получили право на проведение ЧЕ-2026 в ноябре 2021 года, причем наша заявка на финальном этапе была единственной. Тогда победу в тендере назвали исторической, поскольку последний крупный гандбольный турнир проводился в нашей стране в 2005 году — это был женский чемпионат мира в Санкт-Петербурге. ЧЕ-2026 также предполагалось отдать городу на Неве в кооперации с Москвой. Однако затем геополитическая обстановка сильно изменилась.

«К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях, — говорится в сообщении ФГР. — А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру. Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов.

В связи с этим после консультаций с руководством ЕГФ было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну. Для всего российского спортивного и гандбольного сообщества оно является очень тяжелым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа. Надеемся на понимание поклонников гандбола».

Тренировка сборной России по гандболу. Фото Дмитрий Христич / ФГР

После Чэнду — в Екатеринбург

После февраля 2022 года в России были отменены практически все крупные международные старты. Самыми весомыми потерями оказались мужской чемпионат мира по волейболу и летняя Универсиада в Екатеринбурге. Из-за переноса ЧМ-2022 в Польшу и Словению наша страна пытается через Спортивный арбитражный суд (CAS) получить от Международной федерации волейбола (FIVB) компенсацию в размере 76 миллионов долларов. Но перспективы туманные, поскольку FIVB обвиняет в переносе... российскую сторону.

Что касается Универсиады, то вместо нее в Екатеринбурге с 19 по 23 августа проводится Фестиваль университетского спорта. Сегодня Владимир Путин официально пригласил на него молодых атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ. Чисто теоретически все они могут поехать в столицу Урала сразу из китайского Чэнду. Именно этот город в итоге примет Студенческие игры с 28 июля по 8 августа. Единственная сложность — соревнований в Екатеринбурге нет в календаре большинства международных федераций.

Анна Вяхирева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Переломить ситуацию

Взаимодействие со структурами из системы МОК — сейчас одна из самых чувствительных проблем при подготовке к международным соревнованиям, которые все-таки собирается провести России в обозримом будущем. Речь о проектах 2024 года: фиджитал Играх Будущего (23 февраля — 3 марта, Казань), Играх БРИКС (4-18 июня, Казань) и Играх дружбы (сентябрь 2024, Москва). Озабоченный конкуренцией, лидер олимпийского движения Томас Бах уже назвал эти старты «политизированными», хотя в нашей стране данный тезис категорически опровергают.

Посол по особым поручениям МИД России Павел Князев вообще заявил, что Игры БРИКС «не замена или противовес, а дополнение к Олимпийским играм». Однако здесь надо понимать важный нюанс. Если все «дополнительные старты» проводятся с одобрения МОК (как, например, в свое время Игры Доброй воли), тогда с большой вероятностью мы не сможем выступать на них под своим флагом. И тогда затея вообще теряет смысл.

Если же мы действуем вне юрисдикции международных федераций, появляется куча других проблем. Например, с допинг-контролем, поскольку задействовать РУСАДА — это уйти на новый виток противостояния с ВАДА. Также возможны запреты на поездку в Россию не только со стороны западных правительств, но и структур, подотчетных МОК. В общем, попытки переломить ситуацию с нашим отстранением от проведения больших соревнований легкими точно не будут. Но это не значит, что надо сидеть и смиренно принимать санкции, которым пока не видно конца.