Отдали тренера в «Барселону» и обыгрывают грандов. Неожиданный лидер чемпионата России

У ставропольского «Виктора» пока стопроцентный результат.

Как и обещал в интервью «СЭ» после Спартакиады сильнейших спортивный директор Федерации гандбола России Дмитрий Бочарников, новый сезон OLIMPBET Суперлиги получается интересным и дарит много непредсказуемых результатов.

Например, лидерство «Виктора». Действующие обладатели Кубка России пока не потеряли ни одного очка. Начав сезон с обидной неудачи в игре за OLIMPBET Суперкубок страны, ставропольцы не проигрывают уже почти два месяца. Об этом мы поговорили с директором клуба Иваном Фиевым.

Иван Фиев. Фото ГК «Виктор» Фото ГК «Виктор»

Укротители медведей

Промежуточное первое место ставропольцев тем более удивительно, что в первых четырех турах они сыграли с командами, занимающими сейчас в таблице места со второго по пятое. И обыграли всех, включая бессменных чемпионов России «Чеховских медведей».

— Мы долго обсуждали стартовый отрезок календаря, когда только получили расписание, — начал Фиев. — Понимали, что за первый месяц нам предстоит сыграть со всеми фаворитами — помимо «Чеховских медведей» и ЦСКА это и «Зенит», и «Пермские медведи». С пермяками, например, у нас всегда сложно складываются игры — это команда с хорошим подбором исполнителей и упором на силовой гандбол. Решили, что, если одержим три победы в этих четырех турах, результат можно будет считать положительным. Хотя по Спартакиаде и первым двум матчам уже было видно, что команда набрала отличную форму.

— Матчи с чеховцами и армейцами стали главными испытаниями начала сезона?

— Самыми сложными на старте оказались матчи против «Пермских медведей», которые, повторюсь, очень неудобный для нас соперник, и «Чеховских медведей». На выезде в Чехове ребятам очень хотелось реабилитироваться за неудачу в OLIMPBET Суперкубке, где команда вела большую часть игры, но в какой-то момент у нас что-то сломалось и мы упустили титул. Что касается ЦСКА, то в этой встрече нам очень помогли переполненные трибуны. И при такой поддержке у нас все получалось.

— Аппетит приходит во время еды. После такого удачного старта не будете менять цели на сезон?

— Мы еще летом на сборах поставили игрокам задачу бороться за медали в чемпионате России, а также попасть в «Финал четырех» Кубка страны. Здорово, что так начали сезон, создали задел. Но ведь чемпионат длинный, и игр в нем гораздо больше шести. А в плей-офф все вообще может измениться до неузнаваемости. Мы попытаемся продолжать беспроигрышную серию как можно дольше. Но в нашей лиге собраны очень хорошие команды — пожалуй, уровень сейчас такой, что любой может обыграть любого. Это здорово, это интересно.

Игровой момент матча «Виктора». Фото ГК «Виктор» Фото ГК «Виктор»

Кадры для «Барселоны»

Успехи «Виктора» примечательны еще и тем, что летом команду покинул один из творцов кубкового успеха, главный тренер Константин Игропуло. Он ярко начал карьеру в новом амплуа и получил предложение, от которого нельзя отказаться — войти в штаб «Барселоны». А ставропольцам пришлось искать нового рулевого прямо перед началом предсезонных сборов.

— Весной вы уже обыгрывали подряд «Чеховских медведей» и ЦСКА в «Финале четырех» Кубка России. Те победы можно считать отправной точкой нынешних успехов?

— В чем-то да, хотя я бы отодвинул ее еще дальше, — считает Фиев. — Например, на позапрошлый сезон, когда мы взяли бронзу. До этого мы были вторыми в чемпионате, который не был доигран из-за ковида, но многие почему-то считают те серебряные медали неполноценными. Поэтому нам очень хотелось доказать, что наши призовые места не случайны. И это удалось.

— В Кубке сценарий успеха получился совершенно сумасшедшим — две подряд победы над грандами в серии пенальти. Какие факторы отметите?

— Осенью 2021 года клуб возглавил Игропуло, воспитанник ставропольского гандбола, поигравший во многих топ-чемпионатах. Поэтому стиль «Виктора» поменялся, акцент был сделан на скорость и активную защиту, что практикуется в топ-клубах. И к «Финалу четырех» команда подошла на пике формы, выдав два убойных матча. В одних моментах нам помогли тактические заготовки тренерского штаба, в других — настрой игроков, ведь матчи проходили в домашнем для нас Буденновске. Ну и элемент удачи в этой победе тоже есть, ведь любые пенальти — это лотерея.

Игроки «Виктора» с кубком. Фото ГК «Виктор» Фото ГК «Виктор»

— После кубкового триумфа Игропуло пошел на повышение в Европу. С одной стороны, можно без шуток говорить, что «Виктор» готовит кадры для «Барселоны», с другой — смена тренера — это всегда встряска для команды. Как вы пережили этот поворот?

— Процесс, конечно, болезненный, хотя мы и постарались максимально смягчить его последствия. Мы отлично понимали, что все игроки команды, в том числе и пришедшие в межсезонье, обсуждали свое будущее непосредственно с Константином. А буквально за неделю до выхода из отпуска Игропуло стало известно и его приглашении в легендарную «Барселону». Для всех, в том числе и для меня, эта новость стала шоком — нужно было срочно найти главного тренера в команду, которая собиралась для решения серьезных задач.

— Как вышли из положения?

— Мы рассматривали, если не ошибаюсь, семь кандидатов, в том числе и из Европы. А то, что Сергей Горбок сейчас находится без работы и ждет предложений, нам сказал сам Игропуло. Мы созвонились, и хватило буквально двух-трех разговоров, чтобы достичь договоренности. Было очень важно продолжить работу, начатую Костей, — строить команду с новым стилем, играющую в быстрый гандбол. А на это способны далеко не все специалисты, которых мы рассматривали. Горбок же обладает большим опытом как игрок и поработал вместе со многими тренерами хорошего уровня. Конечно, мы рисковали, назначая Сергея, у которого нет большого тренерского опыта. Но в общении с ним я понял, что это победитель по духу, который хочет выигрывать в каждом матче.

— На январский Евро-2022 в составе сборной России был один представитель «Виктора», линейный Радомир Врачевич. На недавнем октябрьском сборе — уже семь человек. Для вас это важный момент?

— Естественно, это очень престижно для клуба. Еще одно подтверждение того, что мы развиваемся в правильном направлении. К тому же большинство наших сборников — воспитанники ставропольской школы гандбола. Надеюсь, число игроков «Виктора» в сборной будет еще расти. У нас есть ребята, в каждой игре доказывающие, что они достойны как минимум статуса кандидата в команду Велимира Петковича.

Павел Максимов с болельщиками. Фото ГК «Виктор» Фото ГК «Виктор»

Гандбольный бум

Между прочим, Кубок России стал первым трофеем в истории «Виктора», который в нынешнем году отмечает 30-летие с момента основания. К этому знаковому успеху клуб подбирался год за годом, постепенно выстраивая системную работу. И сейчас пожинает плоды.

— К этому успеху мы поступательно шли на протяжении последних лет, — отмечает Фиев. — Я сам закончил играть за клуб семь лет назад и перешел в структуру клуба, начинал с должности администратора команды, потом был начальником команды, исполнительным директором. И у нас получалось расти от сезона к сезону.

— Без сложных моментов, понятно, не обошлось?

— Многие знают, что сезон-2020/21 мы завершали, имея финансовые трудности. Тогда около 10 месяцев у нас не было спонсоров, и клубу помогало только министерство спорта Ставропольского края. Из-за этого мы потеряли шесть игроков основы, уехавших в другие команды, и проводили селекцию буквально на флажке. Брали достойных ребят, но не вполне подходивших нашему стилю игры.

— Многие профессиональные клубы существуют за счет государственных средств. У вас другой путь?

— Не только в гандболе существуют проекты, где сначала выделяют средства, а потом год, два, три ждут результатов. Мы же, получается, действуем от обратного. Когда мы впервые попали в еврокубки шесть лет назад, то выходили туда с минимальным бюджетом. Честно говоря, даже для клуба российского чемпионата он был очень маленький. Но за счет спортивных достижений и помощи властей края во главе с губернатором понемногу начали появляться партнеры и финансирование. Медали чемпионата России в итоге помогли нам найти серьезного спонсора. А это дало возможность готовиться к сезону и усиливаться теми игроками, которые были нужны. Сейчас у нас состав полностью укомплектован, на каждой позиции по два-три человека.

— Матч с ЦСКА прошел в Ставрополе при аншлаге. Можно сказать, что в городе сейчас гандбольный бум?

— Из 30 лет, которые существует «Виктор», мы только последние два играем именно в Ставрополе — ранее команда проводила домашние игры в Невинномысске, потом в Буденновске. Но с каждым переездом из города в город наши сотрудники приобретали ценный опыт работы с болельщиками. Теперь у нас его столько, что мы готовы делиться с другими (улыбается). То, что происходит сейчас, не просто всплеск. Когда мы продали все билеты на ЦСКА, мне было интересно, сможем ли повторить то же самое на игру против «Динамо-Сунгуль». И мы снова собрали полные трибуны. Следующий домашний матч у нас 19 ноября против новичка OLIMPBET Суперлиги омского «Скифа» — уже за три недели до начала все билеты были распроданы. Да, у нас не самая большая арена, 800 мест, но мы все равно входим в число лидеров чемпионата по посещаемости. А такой атмосферы, как у нас в зале, нет больше нигде.

— В чем секрет?

— Все сотрудники клуба активно вовлечены в работу со зрителями, вместе ищем положительные моменты, которые можно развивать. У нас, в том числе и у меня лично, прямая связь со многими болельщиками. При этом мы позиционируем себя как семейный клуб, призываем людей приходить с детьми. По статистике, из каждых 10 зрителей, собравшихся на трибунах, шесть-семь возвращаются на следующий матч. Мы же стараемся сделать так, чтобы они не просто посмотрели гандбол, а получили удовольствие, хорошо провели время на арене.