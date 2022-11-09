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Сегодня, 15:20

Отдали тренера в «Барселону» и обыгрывают грандов. Неожиданный лидер чемпионата России

Антон Бабошин
Корреспондент
Иналь Афлитулин в атаке.
Фото ГК «Виктор»
Игровой момент матча «Виктора».
Фото ГК «Виктор»
Павел Максимов с болельщиками.
Фото ГК «Виктор»
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У ставропольского «Виктора» пока стопроцентный результат.

Как и обещал в интервью «СЭ» после Спартакиады сильнейших спортивный директор Федерации гандбола России Дмитрий Бочарников, новый сезон OLIMPBET Суперлиги получается интересным и дарит много непредсказуемых результатов.

Например, лидерство «Виктора». Действующие обладатели Кубка России пока не потеряли ни одного очка. Начав сезон с обидной неудачи в игре за OLIMPBET Суперкубок страны, ставропольцы не проигрывают уже почти два месяца. Об этом мы поговорили с директором клуба Иваном Фиевым.

Иван Фиев. Фото ФГР
Иван Фиев. Фото ГК «Виктор»
Фото ГК «Виктор»

Укротители медведей

Промежуточное первое место ставропольцев тем более удивительно, что в первых четырех турах они сыграли с командами, занимающими сейчас в таблице места со второго по пятое. И обыграли всех, включая бессменных чемпионов России «Чеховских медведей».

— Мы долго обсуждали стартовый отрезок календаря, когда только получили расписание, — начал Фиев. — Понимали, что за первый месяц нам предстоит сыграть со всеми фаворитами — помимо «Чеховских медведей» и ЦСКА это и «Зенит», и «Пермские медведи». С пермяками, например, у нас всегда сложно складываются игры — это команда с хорошим подбором исполнителей и упором на силовой гандбол. Решили, что, если одержим три победы в этих четырех турах, результат можно будет считать положительным. Хотя по Спартакиаде и первым двум матчам уже было видно, что команда набрала отличную форму.

— Матчи с чеховцами и армейцами стали главными испытаниями начала сезона?

— Самыми сложными на старте оказались матчи против «Пермских медведей», которые, повторюсь, очень неудобный для нас соперник, и «Чеховских медведей». На выезде в Чехове ребятам очень хотелось реабилитироваться за неудачу в OLIMPBET Суперкубке, где команда вела большую часть игры, но в какой-то момент у нас что-то сломалось и мы упустили титул. Что касается ЦСКА, то в этой встрече нам очень помогли переполненные трибуны. И при такой поддержке у нас все получалось.

— Аппетит приходит во время еды. После такого удачного старта не будете менять цели на сезон?

— Мы еще летом на сборах поставили игрокам задачу бороться за медали в чемпионате России, а также попасть в «Финал четырех» Кубка страны. Здорово, что так начали сезон, создали задел. Но ведь чемпионат длинный, и игр в нем гораздо больше шести. А в плей-офф все вообще может измениться до неузнаваемости. Мы попытаемся продолжать беспроигрышную серию как можно дольше. Но в нашей лиге собраны очень хорошие команды — пожалуй, уровень сейчас такой, что любой может обыграть любого. Это здорово, это интересно.

Игровой момент матча «Виктора». Фото ФГР
Игровой момент матча «Виктора». Фото ГК «Виктор»
Фото ГК «Виктор»

Кадры для «Барселоны»

Успехи «Виктора» примечательны еще и тем, что летом команду покинул один из творцов кубкового успеха, главный тренер Константин Игропуло. Он ярко начал карьеру в новом амплуа и получил предложение, от которого нельзя отказаться — войти в штаб «Барселоны». А ставропольцам пришлось искать нового рулевого прямо перед началом предсезонных сборов.

— Весной вы уже обыгрывали подряд «Чеховских медведей» и ЦСКА в «Финале четырех» Кубка России. Те победы можно считать отправной точкой нынешних успехов?

— В чем-то да, хотя я бы отодвинул ее еще дальше, — считает Фиев. — Например, на позапрошлый сезон, когда мы взяли бронзу. До этого мы были вторыми в чемпионате, который не был доигран из-за ковида, но многие почему-то считают те серебряные медали неполноценными. Поэтому нам очень хотелось доказать, что наши призовые места не случайны. И это удалось.

— В Кубке сценарий успеха получился совершенно сумасшедшим — две подряд победы над грандами в серии пенальти. Какие факторы отметите?

— Осенью 2021 года клуб возглавил Игропуло, воспитанник ставропольского гандбола, поигравший во многих топ-чемпионатах. Поэтому стиль «Виктора» поменялся, акцент был сделан на скорость и активную защиту, что практикуется в топ-клубах. И к «Финалу четырех» команда подошла на пике формы, выдав два убойных матча. В одних моментах нам помогли тактические заготовки тренерского штаба, в других — настрой игроков, ведь матчи проходили в домашнем для нас Буденновске. Ну и элемент удачи в этой победе тоже есть, ведь любые пенальти — это лотерея.

Игроки «Виктора». Фото ФГР
Игроки «Виктора» с кубком. Фото ГК «Виктор»
Фото ГК «Виктор»

— После кубкового триумфа Игропуло пошел на повышение в Европу. С одной стороны, можно без шуток говорить, что «Виктор» готовит кадры для «Барселоны», с другой — смена тренера — это всегда встряска для команды. Как вы пережили этот поворот?

— Процесс, конечно, болезненный, хотя мы и постарались максимально смягчить его последствия. Мы отлично понимали, что все игроки команды, в том числе и пришедшие в межсезонье, обсуждали свое будущее непосредственно с Константином. А буквально за неделю до выхода из отпуска Игропуло стало известно и его приглашении в легендарную «Барселону». Для всех, в том числе и для меня, эта новость стала шоком — нужно было срочно найти главного тренера в команду, которая собиралась для решения серьезных задач.

— Как вышли из положения?

— Мы рассматривали, если не ошибаюсь, семь кандидатов, в том числе и из Европы. А то, что Сергей Горбок сейчас находится без работы и ждет предложений, нам сказал сам Игропуло. Мы созвонились, и хватило буквально двух-трех разговоров, чтобы достичь договоренности. Было очень важно продолжить работу, начатую Костей, — строить команду с новым стилем, играющую в быстрый гандбол. А на это способны далеко не все специалисты, которых мы рассматривали. Горбок же обладает большим опытом как игрок и поработал вместе со многими тренерами хорошего уровня. Конечно, мы рисковали, назначая Сергея, у которого нет большого тренерского опыта. Но в общении с ним я понял, что это победитель по духу, который хочет выигрывать в каждом матче.

— На январский Евро-2022 в составе сборной России был один представитель «Виктора», линейный Радомир Врачевич. На недавнем октябрьском сборе — уже семь человек. Для вас это важный момент?

— Естественно, это очень престижно для клуба. Еще одно подтверждение того, что мы развиваемся в правильном направлении. К тому же большинство наших сборников — воспитанники ставропольской школы гандбола. Надеюсь, число игроков «Виктора» в сборной будет еще расти. У нас есть ребята, в каждой игре доказывающие, что они достойны как минимум статуса кандидата в команду Велимира Петковича.

Павел Максимов с болельщиками. Фото ФГР
Павел Максимов с болельщиками. Фото ГК «Виктор»
Фото ГК «Виктор»

Гандбольный бум

Между прочим, Кубок России стал первым трофеем в истории «Виктора», который в нынешнем году отмечает 30-летие с момента основания. К этому знаковому успеху клуб подбирался год за годом, постепенно выстраивая системную работу. И сейчас пожинает плоды.

— К этому успеху мы поступательно шли на протяжении последних лет, — отмечает Фиев. — Я сам закончил играть за клуб семь лет назад и перешел в структуру клуба, начинал с должности администратора команды, потом был начальником команды, исполнительным директором. И у нас получалось расти от сезона к сезону.

— Без сложных моментов, понятно, не обошлось?

— Многие знают, что сезон-2020/21 мы завершали, имея финансовые трудности. Тогда около 10 месяцев у нас не было спонсоров, и клубу помогало только министерство спорта Ставропольского края. Из-за этого мы потеряли шесть игроков основы, уехавших в другие команды, и проводили селекцию буквально на флажке. Брали достойных ребят, но не вполне подходивших нашему стилю игры.

— Многие профессиональные клубы существуют за счет государственных средств. У вас другой путь?

— Не только в гандболе существуют проекты, где сначала выделяют средства, а потом год, два, три ждут результатов. Мы же, получается, действуем от обратного. Когда мы впервые попали в еврокубки шесть лет назад, то выходили туда с минимальным бюджетом. Честно говоря, даже для клуба российского чемпионата он был очень маленький. Но за счет спортивных достижений и помощи властей края во главе с губернатором понемногу начали появляться партнеры и финансирование. Медали чемпионата России в итоге помогли нам найти серьезного спонсора. А это дало возможность готовиться к сезону и усиливаться теми игроками, которые были нужны. Сейчас у нас состав полностью укомплектован, на каждой позиции по два-три человека.

— Матч с ЦСКА прошел в Ставрополе при аншлаге. Можно сказать, что в городе сейчас гандбольный бум?

— Из 30 лет, которые существует «Виктор», мы только последние два играем именно в Ставрополе — ранее команда проводила домашние игры в Невинномысске, потом в Буденновске. Но с каждым переездом из города в город наши сотрудники приобретали ценный опыт работы с болельщиками. Теперь у нас его столько, что мы готовы делиться с другими (улыбается). То, что происходит сейчас, не просто всплеск. Когда мы продали все билеты на ЦСКА, мне было интересно, сможем ли повторить то же самое на игру против «Динамо-Сунгуль». И мы снова собрали полные трибуны. Следующий домашний матч у нас 19 ноября против новичка OLIMPBET Суперлиги омского «Скифа» — уже за три недели до начала все билеты были распроданы. Да, у нас не самая большая арена, 800 мест, но мы все равно входим в число лидеров чемпионата по посещаемости. А такой атмосферы, как у нас в зале, нет больше нигде.

— В чем секрет?

— Все сотрудники клуба активно вовлечены в работу со зрителями, вместе ищем положительные моменты, которые можно развивать. У нас, в том числе и у меня лично, прямая связь со многими болельщиками. При этом мы позиционируем себя как семейный клуб, призываем людей приходить с детьми. По статистике, из каждых 10 зрителей, собравшихся на трибунах, шесть-семь возвращаются на следующий матч. Мы же стараемся сделать так, чтобы они не просто посмотрели гандбол, а получили удовольствие, хорошо провели время на арене.

Гандбол
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