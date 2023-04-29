Армейский триумф в Тольятти. ЦСКА выиграл кубковый триллер

Гандболистки ЦСКА во второй раз подряд взяли Кубок России.

Конец апреля, а значит, в российском гандболе пришло время кубковых «Финалов четырех». За четыре дня определяются обладатели сразу двух трофеев, при этом девушек пропустили вперед. И отправили на берега Волги — хозяином OLIMPBET «Финала четырех» Кубка России впервые с 2006 года стал Тольятти.

Тогда, кстати, местная «Лада» в первый и единственный раз в истории выиграла титул, в решающем матче победив «Звезду» из Звенигорода. Теперь же этим командам предстояло встретиться уже в полуфинале. А от афиши второго просто-таки веяло легендарностью — действующий обладатель приза ЦСКА против 11-кратного победителя «Ростов-Дона». Между прочим, кроме этих четырех клубов, Кубок России никто еще не выигрывал.

Досрочный финал

Федерация гандбола России продолжает привозить большие матчи в регионы и на выходе получать настоящий праздник. Только вспомните, как это было на мужском «Финале четырех» в Буденновске год назад. И в Тольятти получилось сделать красиво. Достойная посещаемость на шеститысячной «Лада-Арене», хорошая организация, различные развлечения для зрителей. И, конечно, красивый гандбол.

В первом же полуфинале, где в разгар рабочего дня встречались две неместные команды, на трибунах оказались 2,5 тысячи болельщиков. Наградой им стала битва ЦСКА и «Ростов-Дона». Ставки были высоки — либо прошлогодний победитель должен был сложить полномочия, либо южанки пролететь мимо финала впервые за девять лет. В нынешнем сезоне армейский клуб выглядит на голову выше любых конкуренток, но «Ростов-Дон» буквально неделю назад нанес красно-синим первое за 38 матчей поражение и не позволил завершить регулярный чемпионат со стопроцентным показателем.

Но как показала игра, это была разовая акция. Команда Ольги Акопян сделала правильные выводы и не дала усомниться в собственном превосходстве. Уже по ходу первого тайма преимущество ЦСКА достигало восьми мячей. «Ростов-Дон», между прочим, задействовал в матче сразу четырех вратарей, удачнее всех из которых действовала Виктория Калинина. И во втором тайме дончанкам даже удалось подобраться на дистанцию в два мяча, но красно-синие победу в «досрочном финале» не отдали.

Второй полуфинал вышел еще более результативным, «Лада» и «Звезда» на двоих отличились 71 раз! Подмосковная команда удачнее начала, но хозяйки перехватили инициативу. Праздник открытого гандбола продолжался все 60 минут, «Звезда» постоянно маячила у соперниц где-то за спиной, но не догнала.

Похожим по сценарию вышел и матч за третье место. «Звезда» к перерыву сенсационно вела семь мячей у «Ростов-Дона». А после перерыва разозленные южанки просто смели оппоненток с площадки. На то, чтобы выйти вперед, у них ушло меньше половины второго тайма. Фантастические 13 мячей забросила Екатерина Зеленкова, а голами в протоколе отметились 10 из 11 полевых «Ростов-Дона».

Буря и натиск

Финальный матч начался для хозяек площадки обескураживающе, а для фаворитов — лучше не придумаешь. «Лада» почти девять минут не могла пробить Киру Трусову, которая сделала три сейва, да еще и потеряла Ольгу Фомину. Одна из лидеров тольяттинской команды на семиметровом попала в голову армейскому вратарю и тут же получила красную карточку.

ЦСКА же за это время создал отрыв в четыре мяча. Игра грозила пойти по полуфинальному варианту. Вот только «Лада», роль заводилы в которой взяла на себя Валерия Кирдяшева, не думала сдаваться и на 14-й минуте даже сравняла счет. Немалую роль в этом сыграла и голкипер Юлия Кунцевич, вслед за визави взявшаяся за серийное спасение ворот.

Армейская команда тоже не растерялась и быстро восстановила отрыв «+3» усилиями Альбины Мурзалиевой и Елены Михайличенко, вынудив соперниц взять тайм-аут. Обе команды старались поддерживать высокий темп и быстро двигать мяч, затяжные атаки в эти минуты были редкостью. Но немало было и ошибок — к 20-й минуте табло снова фиксировало ничью, и теперь паузу пришлось просить уже штабу гостей. «Не надо бросать, если нет ситуации», — увещевала подопечных Ольга Акопян.

Но две следующих атаки ЦСКА вновь уперлись в Кунцевич, а Ирина Никитина тем временем впервые вывела «Ладу» вперед. Москвичек держал на плаву пенальти Альбины Мурзалиевой, а хозяйки продолжали быстро доставлять мяч в атаку, где выделялась Валентина Рахмаева. Им даже удалось добыть перевес в два мяча, но на перерыв команды все равно ушли при равенстве — 15:15.

Концовка имени Михайличенко

На второй тайм в ворота ЦСКА вышла Полина Каплина, и пара ее спасений тут же позволила команде уйти вперед на два мяча. Но Кунцевич вовсе не собиралась отдавать лавры лучшего вратаря матча и еще до 40-й минуты довела количество своих сейвов до десятка. Атака армейского клуба замолчала на шесть с половиной минут, и уже «Лада» рванула вперед. Впрочем, недалеко — отрыв в два мяча был быстро ликвидирован, а Мурзалиева попутно разменяла свой десяток в номинации «забитые пенальти».

Время матча заканчивалось, а команды продолжали обмениваться результативными выпадами, как заправские фехтовальщики. Укол за уколом, а перевеса, который позволил бы рвануть к титулу, не было ни у кого. На гол отвечали голом, за потерей одних шла потеря других. Акопян попробовала тасовать вратарей, Трусова снова сменила Каплину.

У ЦСКА большую часть встречи была не слишком заметна Михайличенко. Гол на 49-й минуте стал для нее только третьим, а следом она заработала двухминутное удаление. И этот поход на скамейку разбудил Елену, как декабристы Герцена. Команда отстояла, а Михайличенко вернулась на площадку и затащила концовку. Забила, заработала очередной семиметровый для Мурзалиевой, а затем еще двумя мячами довела преимущество гостей на «+4» за три минуты до конца. Это был уже приговор для «Лады», хотя лидер ЦСКА для верности забила еще раз. «Лада» была максимально близка к сенсации, но кубок, который вручали победительницам глава Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев и лучшая гандболистка России XX века Наталья Анисимова, второй год подряд уезжает в Москву.

OLIMPBET «Финал четырех» Кубок России. Женщины

Полуфиналы

ЦСКА — «Ростов-Дон» — 34:30 (17:11)

Ц: Сабирова (9), Михайличенко (6)

Р: Кожокарь (7), Кузнецова (5)

«Лада» — «Звезда» — 39:32 (19:16)

Л: В. Никитина (9), Амельченко (6)

З: Н. Никитина (9), Егорова (7)

За 3-е место

«Ростов-Дон» — «Звезда» — 37:33 (15:22)

Р: Зеленкова (13), Манагарова (7)

З: Егорова (8)

Финал

«Лада» — ЦСКА — 27:31 (15:15)

Л: Кирдяшева (8), В. Никитина (6)

Ц: Сабирова (13), Михайличенко (7)