«Ждем возвращения на международную арену в 2023-м». Итоги года от гендиректора ФГР

Лев Воронин рассказал «СЭ», каким стал уходящий год в российском гандболе.

Известный в прошлом игрок, олимпийский чемпион Лев Воронин, уже много лет занимающий пост генерального директора национальной федерации, подвел итоги 2022 года, который вышел очень непростым, и рассказал о новых проектах ФГР

У Шишкарева настоящий талант вести переговоры

— В конце года глава ФГР Сергей Шишкарев впервые вошел в исполком Олимпийского комитета России и был избран вице-президентом организации. Что это значит для федерации?

— Прежде всего, для нас это почетно. И с учетом непростой ситуации в мире немаловажно, что Сергей Николаевич Шишкарев — очень коммуникабельный руководитель. Он успешно взаимодействует с международной и европейской федерациями в гандболе. Это может стать еще одной точкой соприкосновения России и МОК и шагом вперед для всех нас. У руководителя ФГР настоящий талант вести переговоры — когда он что-то говорит, сразу хочется выполнять. Он умеет убеждать и аргументировать свою позицию. У него за долгие годы наработаны серьезные связи в спорте, это пойдет в плюс и нам, и ОКР.

— Вы сами уже шесть лет занимаете пост гендиректора ФГР. Как оцените эти годы?

— Свою работу оценивать не могу, это должны делать другие люди из нашей гандбольной семьи. Для меня же этот отрезок времени означал полное переформатирование. Я ведь большую часть жизни был спортсменом, потом работал тренером. И после перехода на административную работу пришлось серьезно переключаться. Многие вещи для меня стали откровением, на что-то посмотрел с другой стороны. Получил много опыта. Стал менее категоричен, чем был раньше.

Лев Воронин (слева) и Сергей Шишкарев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— А в чем отличие работы спортсменом или тренером от функционера?

— Когда сам играешь или тренируешь, у тебя есть команда, в которой можно в определенной мере устанавливать собственные правила игры. Сейчас же я, как любой другой сотрудник федерации, помимо личных амбиций, отвечаю за большое количество людей. Здесь, как у врачей, очень важен принцип «Не навреди». Нужно быть гибким, дипломатичным, чтобы двигаться только вперед.

Петкович — человек слова

— Мужская сборная России стала одной из немногих, кому еще до резких изменений в международной обстановке довелось в 2022-м сыграть на крупном турнире — чем запомнился тот чемпионат Европы?

— Сборная, возможно, и не добилась максимально возможного результата, но показала, на что способна. Мы переиграли серебряного призера двух недавних чемпионатов мира Норвегию, могли победить действующего чемпиона и будущего финалиста Испанию — то поражение было совсем «на тоненького». Были особенности, связанные с ковидным режимом, перед тем же матчем с Испанией мы лишились двух ключевых игроков, Сергея Марка Косоротова и Даниила Шишкарева. А вместе с ними потеряли возможность проводить ротацию состава, поддерживать темп. Но в целом я с большим удовольствием смотрел матчи сборной России и рад, что ребята выходили на каждый матч побеждать. Для них не было заведомых авторитетов. Это заслуга и тренерского штаба, и ребят.

— В чем выражается прогресс национальной команды?

— Еще на ЧМ-2021 в Египте, где мы стали 14-ми из 32 участников, было видно, что сборная идет в правильном направлении. Евро-2022 стал еще одним этапом становления новой команды, хорошим шагом вперед. Поэтому печально, что сейчас мы не можем выступать на международной арене.

Велимир Петкович. Фото Global Look Press

— Трудно было уговорить Велимира Петковича остаться у руля мужской сборной после отстранения от международных стартов?

— На самом деле, на него идет серьезное давление. Не только в СМИ, но и со стороны коллег — до сих пор ему поступают звонки с вопросами в духе «Петко, что ты здесь забыл?» Знаю, что и предложения о работе у него есть. Но Велимир человек слова. И если вы почитаете его интервью европейской прессе за последнее время, он высказывается очень корректно, считает сборную России своей семьей, а к игрокам относится как к детям. Это дорогого стоит. Плюс Петкович помогает нам и в том плане, что у него очень большой круг знакомых тренеров и в Европе, и в арабских странах, и в Латинской Америке — через Велимира мы пытаемся наладить коммуникацию, в том числе и найти спарринг-партнеров.

— В чем секрет Петковича как тренера, почему сборная при нем прогрессирует?

— Говоря по-спортивному, он «зашел» игрокам. Понятно, что в нынешних условиях, когда нет матчей, игрокам тяжело себя заставить выкладываться на тренировках, нужно искать мотивацию. И мне нравится, что тренерский штаб Петковича сумел на последних сборах решить эту проблему. Все ребята, приезжающие в сборную, работают с удовольствием, отношения у тренеров и игроков прекрасные. А это залог побед.

— Как живет сборная сейчас?

— Не могу не отметить наше сотрудничество с белорусскими коллегами, благодаря которому удалось организовать товарищеские матчи в январе. Они помогут нам оценить степень подготовки, ведь уровень команд совпадает. Еще выделю участие в жизни всех сборных и Минспорта РФ, и ОКР, которые продолжают выполнять все обязательства. Мы продолжаем искать новые варианты получения игровой практики, не углубляясь в детали, могу сказать, что возможности есть. А штаб Петковича тем временем просмотрел большое количество игроков из внутреннего чемпионата.

Большинство иностранных коллег ждут нашего возвращения

— Какая ситуация у девушек?

— Женскую сборная России объективно — одна из сильнейших команд мира с очень хорошим подбором игроков. Поэтому ситуация у нее сложнее, чем у мужчин. Не хочу обидеть наших последних соперников из Белоруссии или Китая, но наши девушки сейчас в разы сильнее. Организовать матчи с конкурентоспособными оппонентами сейчас очень сложно. Но мы работаем и надеемся, что результат будет. Штаб команды тоже не останавливается, просматривает новых игроков.

— Лидеры сборной России последних лет Анна Вяхирева и Дарья Дмитриева прошедшим летом уехали играть в Европу. Это для нас минус?

— Нет. Они выступают в ведущих клубах, выходят на площадку в матчах Лиги чемпионов. В марте мы планируем организовать турнир, на который попробуем пригласить всех сильнейших, в том числе и легионеров. Мы хотим на эти соревнования выставить сразу две сборных России, причем равнозначных. В одной будет собран опытный костяк, в другой — более молодые игроки. Этот турнир и покажет, где мы сейчас находимся. Конечно, мы параллельно пытаемся организовать спарринги с какой-либо европейской сборной.

— Как сейчас выстроено взаимодействие с ИГФ и ЕГФ?

— У ФГР и лично Сергея Николаевича Шишкарева теплые конструктивные отношения с коллегами. Мы в любом случае находимся на связи по различным вопросам, контакты не прекращаются. И с надеждой ждем перемен. Например, недавно мы получили от ЕГФ и Швеции приглашение на традиционный Partille Cup — крупнейший в мире юношеский турнир по гандболу, проходящий летом в шведском Гетеборге. На все мероприятия ИГ Ф нас также регулярно зовут. Кроме участия в соревнованиях, наша работа идет в прежнем режиме. И по моим ощущениям, очень многие ждут нашего возвращения. Не все, но большинство.

Лев Воронин. пресс-служба ФГР

— Во многих видах спорта идет дискуссия о возможности перехода в азиатские федерации, где-то уже даже начинается процесс. Как обстоят дела в гандболе?

— Выскажу личное мнение — мы объективно сильнее азиатских команд, в спортивном плане это шаг назад. Но, с другой стороны, если это поспособствует тому, чтобы мы могли участвовать в отборе на чемпионаты мира и Олимпийские игры, я только за. Ведь большая часть Европы для нас сейчас, скажем так, закрыта. Поэтому возможность играть на крупнейших турнирах, если нам ее подтвердят, конечно, перевешивает минусы.

— Весной ФГР стала, пожалуй, первой федерацией, начавшей работу с такими зарубежными партнерами, как Китай и Белоруссия. С китайской стороной было подписано соглашение о сотрудничестве, их национальные сборные несколько месяцев тренировались в Москве, был проведен женский международный турнир, а теперь китайский клуб выступает в чемпионате России. Каковы перспективы этих отношений?

— Сейчас российско-китайское взаимодействие обширно, причем не только в спорте. Поэтому нам было приятно, когда с той стороны поступил запрос, люди сказали, что хотят приехать к нам и учиться, перенимать опыт. Китай огромная и очень быстро развивающаяся страна. Наше сотрудничество можно в будущем расширить и представить уже в совершенно ином свете. К примеру, возникнет проект большой лиги, которая может включать различные регионы Азии, Дальнего Востока. Мы сейчас зарегистрировали федерацию гандбола на Сахалине, и стремимся развиваться в этом направлении. У нас есть активно работающая несмотря на отсутствие инфраструктуры федерация в Приморском крае, и желание расширять свое присутствие в Сибири. Поэтому мы с большим интересом обсуждаем с китайской стороной разные возможности. Мы представляем, что могли бы сделать на этих территориях.

В чемпионате России очень интересно

— Еще по итогам Спартакиады стало понятно, что нас ждет очень интересный сезон. Ожидания сбываются?

— Посмотрите, в мужской суперлиге три команды сейчас идут вровень, четвертая дышит им в спину. Только за последние несколько недель действующие чемпионы «Чеховские медведи» уступили в Перми, шедший в лидерах «Виктор» проиграл в Саратове и потерял очки в Астрахани, чеховцы обыграли ЦСКА, а «Пермские медведи» и «Виктор» сыграли вничью. Интереснейшая борьба, и такой она будет до конца сезона. Удивляет ли «Виктор»? У них умелая, опытная, сыгранная команда, плюс они многое берут за счет своего единства на площадке, это видно. Очень духовитый коллектив, атмосфера прямо чувствуется даже извне. Без явных провалов по сезону пока идет только ЦСКА. Выше мог бы быть «Зенит», но петербуржцы могут выдать яркий матч, а через пару дней потерять очки на ровном месте. Не очень понятно девятое место астраханского «Динамо», все-таки у клуба хороший подбор игроков. И это не только мое мнение.

— На клубном уровне у мужчин альтернативой еврокубкам стал новый восточный дивизион SEHA-лиги. Ваши впечатления от турнира?

— Эти соревнования существуют уже давно, и вот добрались до России. Хотя тот же «Мешков-Брест» и так выступал в этой лиге. Для российских клубов, на мой взгляд, это хороший турнир с высоким уровнем организации. C планами после завершения группового этапа провести плей-офф с участием команд другого дивизиона.

— В женском чемпионате страны ЦСКА пока доминирует и идет без потерь. Чем это объяснить?

— Думаю, следствием правильно выбранного направления работы, акцента на российских игроках. Это верный подход не только в нынешней ситуации, но и в целом. Конечно, клубам всегда хочется иметь в составе мировых звезд. Но ведь большое количество тренеров, и мы в федерации, работаем, чтобы воспитывать своих, российских гандболисток. Что касается положения в таблице, то она, считаю, отражает реальную силу команд. Больших сюрпризов нет, все ровно.

Анастасия Илларионова (67-й номер, в белом). ПГК ЦСКА

— Одним из самых резонансных событий осени стало исключение клуба «Донские казаки-ЮФУ» из всех соревнований. Причиной такого решения назывались многочисленные долги клуба и неконструктивная позиция его руководства. Можете что-то добавить к тому, что сообщалось официально?

— Прежде всего, нам всем очень жаль, что такая ситуация сложилась в принципе. Могу уверить, что мы максимально шли навстречу «Донским казакам» и делали все, чтобы разрешить все вопросы. Ни один клуб не имел такой поддержки со стороны федерации, как Таганрог. Но нарушений было много, история тянулась не один год, а договоренности не соблюдались. И самое печальное, что мы вложили очень много сил, чтобы решить проблемы, а в итоге руководство клуба решило вести себя так же, как и раньше. Ведь решение об исключении ударило и по имиджу федерации, и по репутации всей Ростовской области — выигравших здесь нет. Жаль, что не получилось сохранить команду.

— В женском турнире с нынешнего сезона начал выступать базирующийся в Москве, но представляющий Китай «Феникс». Что думаете об этой команде?

— Китайские девушки по приезду в Россию в апреле и сейчас — небо и земля. По результатам выступления сборных понятно, что женский гандбол в России и Китае находится на принципиально разном уровне. Для этого они и приехали — поменять тренировочный процесс, учиться у наших специалистов. На первых порах было очень тяжело, хотя с китаянками поработали и Евгений Трефилов, и Людмила Бодниева. Сейчас все сдвинулось с места, но работы еще непочатый край. С другой стороны, девушки очень отзывчивые, внимательно слушают. У Китая преимущество в антропометрии перед ведущими азиатскими сборными — теми же Южной Кореей, Японией — плюс почти безграничный человеческий ресурс. Им просто нужно время. Если они продолжат прогрессировать теми же темпами, года через два-три с ними тяжело будет конкурировать. Напомню, что на недавнем чемпионате Азии сборная Китая взяла бронзу и отобралась на ЧМ-2023.

Заканчиваем год с надеждой

— К успехам на ниве развития гандбола можно отнести и появление новых профессиональных клубов, таких как женская «Черноморочка» из Новороссийска и мужской казанский «Зилант».

— Это показатель умения руководителя ФГР работать с регионами. После личных встреч президента федерации с теми, кто принимает решения на местах, на гандбольной карте страны появляются новые точки. И речь сейчас не только о клубах, а и о новых региональных федерациях — мы уже вспоминали о Сахалине. Там недавно прошел семинар, по итогам которого 25 общеобразовательных школ изъявили желание отдать под гандбол третий урок физкультуры. Это отличный результат. Возвращаясь к «Черноморочке» — она ведь пока идет без поражений и является главным претендентом на выход в суперлигу. Мы вообще давно хотели расширить количество команд в высшей лиге, и увеличить количество тех, кто хотел бы повышения в классе. Рост конкуренции благотворно сказывается на всех лигах и мастерстве игроков.

— Поясните свою мысль.

— Нужны команды, в которых набираются опыта молодые игроки. Когда я только начинал карьеру, в чемпионате СССР был так называемый «класс А». Там я в 16 лет мог выходить и играть против 30-летних. Первый раз, когда оказываешься напротив большого дядьки, страшно. А через месяц уже нет, и начинается профессиональный рост.

— На базе той же «Черноморочки» не так давно впервые прошел Осенний кубок ФГР — крупный детский турнир с участием 12 команд из разных регионов России. В чем его смысл?

— Направление детско-юношеского гандбола для федерации является одним из приоритетных. Ребята, проходя через все этапы подготовки, должны давать подпитку профессиональным клубам. Осенний кубок — большой шаг вперед, тем более что ФГР взяла на себя большую часть расходов. Понятно, что желающих было больше, чем мест, но нам принципиально было, чтобы на турнире сыграли дети из регионов, в которых нет команд элитного дивизиона. И в возрасте, по которому еще не проводятся всероссийские соревнования. То есть для многих ребят и девчат этот турнир вообще был первым в жизни. Приятно, что в федерацию пришло много положительных отзывов. Этот проект мы будем обязательно продолжать, он будет постоянным.

— Недавно ФГР заключила партнерское соглашение с Федерацией регби России. Какие проекты планируется осуществить вместе с ФРР?

— Считаю, что вообще все федерации должны между собой общаться, обмениваться опытом. А у наших видов спорта, на самом деле, больше общего, чем кажется на первый взгляд. Олимпийская дисциплина регби-7 по моторике очень похожа на гандбол. Есть проекты строительства арен. Мы уже приглашали на матчи сборной России руководителей федерации регби, а сами ходили на финал мужского Кубка страны. Я видел регби вживую впервые, и мне понравилось. Мы планируем взаимодействовать по целому ряду направлений.

— Каким получился в целом уходящий год для ФГР?

— Как принято говорить, год был сложным. И это действительно так. Что-то удалось воплотить, что-то нет, но мы понимаем, в каком направлении будем развиваться. В 2023-й входим, прежде всего, с большой надеждой на участие в международных соревнованиях. Для взрослых сборных, молодежных, юниорских команд, для клубов. Все они занимают не последнее место на мировой арене, и достойны того, чтобы конкурировать и выигрывать титулы. Еще ждем появления новых команд, регионов, расширения географии. Уходящий год научил нас быть гибкими, быстро реагировать на различные ситуации, переключаться с одной задачи на другую. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и искренне надеюсь, что он станет более интересным и содержательным на гандбольные события, чем уходящий.