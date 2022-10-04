«Оптимальный состав планируем собрать весной». Людмила Бодниева — о том, чем сейчас живет сборная России

Второй в сезоне сбор национальной команды вновь пришлось провести без игр.

Женская сборная России с 26 сентября по 2 октября работала на базе в подмосковном Новогорске. По ее окончании главный тренер команды Людмила Бодниева рассказала, как себя проявили новички, почему не удалось получить игровую практику и какие впечатления остались у нее от первых матчей нового чемпионата страны.

— Это уже второй сбор в нынешнем сезоне, первый прошел в августе, — напомнила Бодниева. — Результатами наш штаб в общем и целом доволен. Большинство вещей, которые мы планировали, успели сделать. Попробовали кое-что новенькое без оглядки на турнирные задачи.

Людмила Бодниева. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Участие молодежи — один из плюсов

— Этот тренировочный лагерь должны были венчать спарринги со сборной Белоруссии, но их совместным решением двух федераций решено было отложить. Как это повлияло на работу?

— Да, мы готовились к этому выезду, но его уже по ходу сбора пришлось отложить. Мы очень ждали этих матчей, игровой практики, но в силу обстоятельств, от нас не зависящих, игры не состоялись. Что касается расписания, то не скажу, что оно от этого кардинально поменялось. Скорее скорректировалось. Да, мы немного добавили так называемого темпа на занятиях, силовой работы. А спарринги заменили двумя двусторонними матчами в полном формате — два тайма по 30 минут.

— В списке приглашенных болельщики не увидели ряда известных фамилий, в том числе никого из представительниц европейских клубов. По каким причинам?

— Мы изначально планировали, что осенью будем заниматься не только без легионеров, но и без ряда опытных гандболисток. И плана этого придерживаемся. Не скажу, что это просмотровый сбор, просто желание дать шанс и другим игрокам. В условиях запрета на международные матчи мы должны готовить себе резервы, но не забывать и о том, что в случае снятия ограничений у нас должна быть готова боеспособная команда. Весной мы планируем собрать на сборы оптимальный состав, тех, на кого бы сделали ставку в матчах больших турниров.

— Зато в сборной снова появилось большое количество молодежи, в том числе дебютантов. Кого-то из них уже можно считать членом основной обоймы сборной?

— Да, один из плюсов сбора — участие молодых девчонок. Которым можно дать положительный отзыв, они хорошо себя проявили. Мы можем рассчитывать на этих игроков в будущем. Но в основу их записывать пока рано. Если бы сейчас нужно было ехать на чемпионат Европы или мира, девчонки с трудом бы пробились в заявку. Хотя за место в ней поборолись бы. Но мы продолжаем сознательно приглашать молодежь, осознавая, что это наше будущее. Если честно, для меня каждый раз очень сложный и болезненный процесс — определять окончательный список для вызова на сбор. Прекрасно понимаю чувства игроков, которые горят желанием здесь оказаться.

Людмила Бодниева на тренировке сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Наблюдать за юниорками очень интересно

— Параллельно с вами в Новогорске работала юношеская сборная U-16, успели составить о ней впечатление?

— Да, мы работали в одном зале. Мне очень жаль, что им тоже не удалось съездить на матчи, ведь для этой команды они должны были стать самыми первыми. Они только начинают свой путь, и их эмоции куда ярче. Хотя в таком возрасте и приехать в Новогорск уже само по себе событие. Было здорово за ними наблюдать — это поколение очень интересное.

— Учитывая, что с основой сейчас работала 17-летняя Софья Васильева, девушки из этой команды тоже скоро могут попасть к вам на карандаш?

— Не только Васильева, а еще и ее ровесница Юлия Бабенко, это члены юниорской сборной, плюс девушки, которые должны были бы летом сыграть за молодежку на чемпионате мира, — 19-летние Юлия Баева, Дарья Стаценко. Главное ведь не возраст, а способности и желание работать. А на ваш вопрос отвечу утвердительно. Пока, конечно, мы не можем привлекать таких юных гандболисток и по возрасту, и по физическим возможностям. Но это лучшие игроки своего возраста по России, и на них обращено наше самое пристальное внимание.

— Дебютантки вновь обратили внимание на то, что у вас необычный подход к расселению по номерам на сборе. В чем соль?

— Не понимаю, почему у публики это вызывает такой интерес. (Улыбается.) Мне кажется, это больше внутрикомандный рабочий момент. Никто никого не принуждает, я задавала вопрос девушкам, и мне сказали, что проблем с этим ни у кого нет. Мое мнение — в условиях широкой ротации состава нужно повышать коммуникацию внутри команды. Девушкам полезно лучше узнать друг друга, а лучше всего это делается в быту. С одноклубницами и подружками они постоянно общаются, не волнуйтесь. Запретов на это нет. Но мне кажется, интересно и познакомить между собой игроков из разных клубов. Такой элемент тимбилдинга, если хотите.

Надеемся провести спарринги на следующем сборе

— Какие ощущения оставил у вас старт чемпионата России? Уже есть и первые сенсации.

— На самом деле, думаю, больших неожиданностей не будет. Есть четыре-пять команд, которые будут бороться за медали. Хотя, как показали результаты недавней Спартакиады сильнейших, уровень команд подравнялся, условная вторая шестерка подтянулась к лидерам и дает им бой. Предсказать точное распределение мест сейчас очень сложно. Так что ждем интересного сезона.

— Есть те, кто удивил вас в стартовых турах?

— Очень понравилась «Астраханочка». Больше, наверное, никого бы не выделяла. Были сенсационные результаты, но там свои нюансы в каждом случае. Будет очень интересно следить за китайским «Фениксом» — новый соперник, он разнообразит привычный список. Еще стоит отметить, что у всех укоротились скамейки. Все 12 команд играют сокращенными составами, и мы увидим в деле очень много новых лиц, молодых игроков, приглашенных из вторых команд в основу. Непривычно, что в нынешнем году у нас не будет паузы на чемпионат Европы, но это тоже интересный нюанс.

— Мужские команды заменили еврокубки матчами восточного дивизиона SEHA — Gazprom league. Что скажете о такой инициативе?

— Очень крутой проект. Мне радостно, что мужские клубы не находятся в изоляции, что есть повод для оптимизма. Уровень SEHA — Gazprom league достаточно высок, чтобы не потерять вкус к международным матчам. Минусов в таком варианте я не вижу.

— Каковы ближайшие планы вашей сборной?

— Мы сейчас обсуждаем возможность перенести несостоявшиеся спарринги на следующий сбор. И если все сложится, он завершится или матчами с командой Белоруссии, или международным турниром. Сейчас это все в стадии согласования.