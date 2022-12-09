В Москве будет новый стадион. Гандболисты и регбисты нашли точки соприкосновения

Две федерации подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает реконструкцию легендарного стадиона «Фили».

В нынешнее непростое время умение дружить особенно ценно. Чтобы люди, да еще из больших организаций, нашли общий язык и достигли компромисса — это событие покруче чемпионата мира по футболу. У федераций гандбола и регби получилось — красиво и элегантно.

В чем дело?

Долгое время в Москве остро стоял вопрос со стадионом «Фили» и прилегающей к нему территории. На ней собирались построить новый спорткомплекс, и строить собиралась группа компаний «Дело», которой владеет президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Регбисты возмутились. Хоть стадион со времен последних побед «Филей» в 1970-х не особо менялся, место намоленное. Подписывались петиции, проводились акции протеста. Хотя сам клуб сейчас играет не в высшей лиге чемпионата России и потерял былую славу.

И в итоге стороны не только не усугубили ситуацию, но и, представляете, договорились. В пятницу федерации гандбола и регби России подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В итоге и построят многофункциональный комплекс, где будут заниматься гандболом, теннисом и другими видами спорта, и отремонтируют регбийный стадион. На нем оборудуют трибуны минимум на 500 человек, там же смогут тренироваться московские футбольные клубы.

В связи с этим решением в Москве собрали торжественную встречу. В офис Федерации регби Москвы приехали уважаемые люди — два руководителя федераций: Игорь Артемьев и Сергей Шишкарев. Когда-то вместе заседали в Госдуме, сейчас за одним столом. И основа для дружеского соглашения нашлась прекрасная. Артемьев сказал: «Просто так сложилось, что Сергей Николаевич — замечательный человек». Помимо того, что обе федерации стремятся стать третьей по популярности в России после футбола и хоккея, может получиться синергия. Когда объявляли о подписании соглашения, глашатай даже оговорился — «федерация регби-гандбола России». Кто знает, может, и до матча между спортсменами из двух видов дойдем. Хоккеисты с мячом и шайбой же играли друг против друга. То мячом, то шайбой, то меняя клюшки.

Красоту Москвы объединят с красотой регби

Глава российского регби даже позволил себе поддеть футболистов:

— И ваша, и наша цель — стать третьим по популярности видом. Футбол и хоккей поддерживались государством еще из советского бюджета. Мы рады за них. Но большие деньги когда-то показывают, что у них есть обратная сторона. Хоккеисты что-то еще иногда выигрывают, а футболисты уже давно ничего серьезного. Мы за них, конечно, болеем, но хоккей нам поближе. Футбол — не атлетический вид спорта, скорее скоростной, технический, — снисходительно сказал Артемьев.

Шишкарев поддержал:

— Я сейчас приехал, по сути, из того здания, где работал Игорь Юрьевич (очевидно, имеется в виду Федеральная антимонопольная служба. — Прим. «СЭ»). Наши виды спорта — это не вторая лига, это те виды спорта, которые стремительно ворвались в российскую спортивную действительность. Мы гордимся нашими девчонками, которые в Рио выиграли золото. Мало кто знает, что это третья в российской истории победа в игровых видах спорта на Олимпийских играх, — напомнил всем Шишкарев.

И преподнес подарок Артемьеву — гандбольную футболку, мяч с автографами серебряных призерок Токио и статую регбиста XIX века (настоящую, с сертификатом!). Регбисты в ответ подарили регбийный мяч (было бы интересно посмотреть, как им играют в гандбол), регбийку, галстук и даже календарь с регбистками в платьях XIX века. Сейчас в моде все классическое, имперское.

Игорь Артемьев и Сергей Шишкарев. Фото Федерация регби России Фото Федерация регби России

Более того, Шишкарев был награжден знаком за достижения в регби. «Служу регби России!» — со свойственным себе юмором поблагодарил функционер.

Дальше босс русского гандбола вспомнил, как вместе депутаты обыгрывали оппонентов из недружественных стран:

— Я помню Игоря Юрьевича по работе в Госдуме. У нас, кстати, была парламентская команда по футболу, которая провела 22 матча, в 21 из которых выиграла. Были повержены парламенты Германии, Финляндии, других не совсем дружественных стран. Только с белорусами — ничья, ну понятно, из политических соображений, — то ли в шутку, то ли всерьез сказал один из руководителей новороссийского «Черноморца». Артемьев в ответ под смех зала предложил собрать из депутатов Госдумы команду регбистов.

Но главное — было объявлено, что территория комплекса будет расширена, так что «красота Москвы будет объединена с красотой российского регби». Большая часть вопросов с московскими властями решена. Был представлен план строительства. На презентации все выглядело красиво, как на деле — увидим через несколько лет.

Схема генплана территории. Фото Федерация регби России Фото Федерация регби России

Гандболисты планируют международные матчи

На самом деле, заявления руководителей о желании гандбола и регби догнать футбол и хоккей или хотя бы встать за ними, чтобы дышать в затылок, не так уж далеки от мечт. Гандболисты, по информации «СЭ», планируют международные матчи мужчин в январе, женщины — целый турнир в марте. Как оно повернется — не знает никто, но работа ведется. Регбисты в ответ похвалились, что под эгидой Всемирных армейских игр проведут международный турнир регбистов, и, возможно, это будет единственное международное спортивное мероприятие мирового масштаба, которое проведет Россия за время санкций.

Но главными звездами встречи стали ветераны регбийного клуба «Фили», пятикратные чемпионы СССР в начале 1970-х — полвека назад. Хотя всем им по 70-80 лет, они держались молодцом. Задавали конкретные вопросы: почему раздевалок две, а не четыре, что необходимо для тренировок (Шишкарев лаконично ответил: «Сделаем четыре»), когда снимут фильм про регби, как есть у хоккея и баскетбола. Съемки фильма о гандболе про победу девушек в Рио, кстати, планируются.

Но главное, чем запомнились ветераны, — это боевой клич «Улюлю, хей!», который филевцы исполняют с 1968 года. Его они вопроизвели прямо на мероприятии в зале — и несколько раз после.

А байки про то, как обменивали талоны на 3,30 рублей на югославский коньяк в командировках и как служили во Вьетнаме, достойны «Разговоров по пятницам». Когда видишь столько энергии в этих дедах (в хорошем смысле слова), понимаешь, зачем все это делается. Регби и гандбол, может, и не главные виды спорта в России, но энергии в них даже побольше, чем в нашем футболе.