300 тысяч рублей за «измену Родине». Вынесен приговор по громкому делу о сговоре спортсменов с бетторами

Бывшие игроки юниорской сборной России по гандболу через три с половиной года после совершения преступления получили денежные штрафы.

Савеловский суд Москвы признал виновными бывших гандболистов юниорской сборной России (U19), которые по заданию бетторов (людей, делавших ставки) за деньги сдавали матчи на чемпионате Европы 2021 года. Подсудимым грозило до пяти лет тюрьмы. Однако суд, учитывая возраст спортсменов (сейчас им от 22 до 24 лет), положительные характеристики и чистосердечное раскаяние, ограничился минимально возможным по статье 184 часть 3 УК РФ наказанием — денежными штрафами от 300 до 350 тысяч рублей. Три с половиной года назад четверо спортсменов получили от Федерации гандбола России (ФГР) дисквалификацию на пять лет, а еще четверо — меньшие сроки отстранения. Некоторые из них уже вернулись на площадку и продолжают карьеру в чемпионате страны.

Доказали вину и усугубили свое положение

О скандальных событиях в нашей юниорской сборной стало известно осенью 2021 года, когда расследование Федерации гандбола России по итогам юношеского чемпионата Европы в Хорватии выявило, что «внутри сборной сформировалась группа игроков, которые поддерживали контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок, получали информацию о желаемом исходе того или иного матча, а также получали и распределяли вознаграждение в случае достижения определенного результата». На том турнире наша команда заняла 15-е место среди 16 возможных и вылетела в низший дивизион. А вскоре в федерацию поступила информация, что еще до начала чемпионата несколько игроков вступили в сговор с дельцами-ставочниками.

— Честно говоря, когда я получил доказательства произошедшего, у меня опустились руки, — рассказывал тогда президент ФГР Сергей Шишкарев. — Мы установили конкретные факты по манипуляциям в играх с Данией (26:38) и Австрией (19:36). Матч с Австрией сразу вызывал вопросы — ну не может команда разгромно проиграть, а потом разгромно выиграть (36:17 у сильной сборной Франции. - Прим. «СЭ»)! Своей победой эти проходимцы только доказали свою вину и усугубили свое положение. Когда земля под ногами загорелась, они решили сыграть достойно. Я приравниваю произошедшее к измене Родине. Это не обвинительный пафос. Если за медали Олимпиады наших девушек награждают орденами, почему такое поведение не является продажей национальных интересов?

Согласно схеме, которая описана в материалах расследования, организатор ставок переводил деньги на банковскую карту одного из гандболистов, который затем распределял средства между остальными участниками «слива». В махинациях оказались замешаны юные гандболисты из клубов «ЦСКА-2», «СКИФ» и «Чеховские медведи». Комиссия по этике ФГР дисквалифицировала Георгия Кириленко, Максима Найдунова, Даниила Дмитриева и Александра Морозова на пять лет. Никита Гоголев и Максим Ермолин получили двухлетнюю дисквалификацию, а Дмитрий Кандыбин и Дмитрий Фролов — на девять месяцев. Однако на этом история не закончилась — против спортсменов было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда только через четыре года.

Лев Воронин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глупый и осознанный шаг

«Они взяли на себя смелость торговать не только честью команды, не только именем клубов, которые их делегировали в сборную, но и фактически честью страны. Считаю, что таким людям не место в гандболе, и выступаю за самые жесткие меры воздействия», — говорил в 2021 году генеральный директор ФГР Лев Воронин. Кроме того, исполком Федерации гандбола России тогда санкционировал увольнение главного тренера скандальной команды Виталия Иванова. «Исполком ФГР признал выступление юношеской сборной России неудовлетворительным и принял заявление Иванова об отставке», — говорилось в заявлении по итогам заседания исполкома ФГР.

Однако в суде трактовки сильно смягчились. «На скамье подсудимых оказались молодые люди, родившиеся в 2000-2003 годах. Некоторые из них являются самозанятыми, а один даже работает курьером, — говорится в отчете на сайте «Ремарка». — В ходе процесса подсудимые предоставили положительные характеристики и рассказали о своем участии в волонтерских акциях. У некоторых из них семьи обременены кредитами, а у других тяжело болеют родители. Александр Морозов признал: «Это глупый, осознанный шаг». Один из адвокатов просил суд не наказывать подсудимых строго, подчеркивая их спортивные таланты и возможность дальнейшего развития в сборной. Прокурор предложил ограничиться штрафом в размере от 350 до 400 тысяч рублей. В итоге Савеловский суд согласился с предложением обвинения и назначил спортсменам штрафы от 300 до 350 тысяч рублей».

Дмитрий Кандыбин в настоящее время продолжает карьеру в «Чеховских медведях». Дмитрий Фролов числится в заявке уфимского «Акбузата». Остальные подельники на топ-уровне в настоящее время не выступают, и перспективы их «дальнейшего развития в сборной» крайне сомнительны. Приговор гандболистам — один из первых в нашей стране по статье УК «Предварительный сговор таких лиц в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Из похожих громких дел ранее известна только история о договорном футбольном матче команд «Черноморец» и «Чайка», который состоялся в мае 2019 года. Фигуранты этого дела с обеих сторон получили штрафы. Самый крупный из них — бывшему исполнительному директору ФК «Чайка» Олегу Баяну — 1,3 миллиона рублей плюс два года запрета на профессиональную деятельность в области спорта.