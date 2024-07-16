«Россиянки напоминают миру о том, как силен наш гандбол». Наши соотечественницы покоряют лучшие клубы Европы

Следить стоит не только за Вяхиревой.

Переход Анны Вяхиревой из норвежского «Вайперса» во французский «Брест» стал отличной мотивацией вспомнить всех наших девушек, выступающих в ведущих клубах Европы. И ведь речь идет далеко не только про Анну. Сразу несколько россиянок, несмотря на все сложности текущей эпохи, играют в лучших клубах Старого Света.

Помимо Вяхиревой, которая будет теперь защищать цвета французской команды, представители России есть в венгерском «Ференцвароше» и в нескольких клубах чемпионата Румынии. Что дает им этот опыт, в беседе с «СЭ» рассуждает главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева.

Вяхирева меняет Норвегию на Францию

В силу внешнеполитических обстоятельств россиянки временно изолированы от международной арены. Однако полностью отрезать рынок с финалистками двух последних Олимпиад невозможно. Талантливые гандболистки едут покорять европейские чемпионаты, где, несмотря ни на какие предрассудки, выходцам из России рады. Ключевая новость на трансферном рынке — Анна Вяхирева все-таки меняет клубную прописку. Главная звезда команды из Кристиансанда вынуждена покинуть чемпионат Норвегии из-за финансовых проблем «Вайперс». Уход Вяхиревой после двух подряд чемпионских титулов в составе «гадюк» получился эмоциональным, тем не менее одна из лучших гандболисток планеты, если и вовсе не лучшая, точно не должна затеряться. Ведь и «Брест Бретань» из чемпионата Франции планирует решать серьезные задачи.

«Я не думаю, что у Ани после этого перехода должны быть какие-то проблемы. Она не станет хуже играть», — считает главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева.

При этом Людмила Валериевна признает, что какое-то время на адаптацию в новом для себя чемпионате Вяхиревой потребуется. И все же игроки ее уровня всегда приходят на позицию лидера. В предыдущем клубе Анна занимала ведущие роли и даже признавалась MVP в победном сезоне в Лиге чемпионов. Пробиться в Финал четырех главного еврокубка во второй сезон помешали экономические проблемы клуба Вяхиревой. Между тем команда из Бретани укомплектована отлично, и Анна должна дополнить пазл «Бреста» для больших задач.

«Когда клуб приглашает к себе гандболисток ее статуса — это значит, что он планирует ставить серьезные цели. Вероятно, у Ани были и другие предложения, но если она остановилась именно на Франции, значит, считает такое направление развития своей карьеры на текущий момент наиболее подходящим. Это ее решение и ее ответственность, но в любом случае следить за Вяхиревой в „Бресте“ будет интересно», — добавила Бодниева.

Дарья Дмитриева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Две россиянки помогут «Ференцварошу»

Выделяет среди прочих главный тренер сборной страны и «Ференцварош». За самый титулованный венгерский клуб со следующего сезона будут выступать Дарья Дмитриева и Валерия Маслова. Первая в прошлом году играла в Словении, вторая — в «Бресте», куда как раз перешла Вяхирева. И теперь 14-кратный чемпион Венгрии полон решимости в свой юбилейный, 75-й сезон стать лучшим в Европе, и у него для этого есть все шансы.

«Ференцварош» сделал очень качественные точные усиления. Для меня венгерский клуб — основной претендент как минимум на попадание в Финал четырех Лиги чемпионов. Они были фаворитами и ранее, но с новыми приобретениями их шансы серьезно увеличились. Это слаженный коллектив, который серьезно укрепился. В том числе и россиянками», — говорит Бодниева.

Валерия Маслова. Фото Global Look Press

Маслова и Дмитриева уже не первый год выступают в Европе и успели проявить там себя с лучшей стороны, так что точно заслужили повышения в классе. Вместе с «Ференцварошем» девушки могут сделать важный для себя шаг в карьере и перейти в категорию игроков экстра-класса. Эксперты причисляют девушек к элитной группе сильнейших гандболисток Старого Света уже не первый сезон, но вместе с сопоставимыми по уровню партнерами у них может получиться заявить о себе на новом уровне. Здорово и что две россиянки будут выступать вместе за один клуб. Вяхирева в свой первый сезон в Норвегии отмечала, что периодически ей не хватает общения с соотечественниками. Так что Дарья с Валерией не позволят друг другу расслабиться и заскучать как на паркете, так и вне его. К тому же им не впервой защищать вместе цвета одного клуба — в 2022 году обе играли за ЦСКА.

Валерия Кирдяшева. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Уровень российского чемпионата значительно вырос

Популярным у россиянок остается чемпионат Румынии. Учитывая колоссальный интерес в стране к гандболу, за клубы из этой страны изъявляют желание играть сильнейшие гандболистки с разных уголков планеты, и Россия — не исключение. В новом сезоне сразу три россиянки сыграют в сильнейшей румынской лиге. Валерия Кирдяшева переходит из «Ростов-Дона», за который играла последний сезон, в «Глорию Бистрица». Изначально Кирдяшева договорилась с черногорской «Будучности», однако у югославской команды возникли финансовые трудности, на фоне которых с предложением вышли румыны и перехватили разыгрывающую.

Кира Трусова. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Воспитанница тольяттинской школы гандбола Кира Трусова второй сезон подряд планирует защищать ворота «Дунэри». И наконец левая крайняя Полина Горшкова переходит из чемпионского состава ЦСКА в клуб из столицы Румынии «Рапид».

«Трансферная политика румынских клубов очень агрессивная, они ведут себя финансово активно. Наши девушки подписывают контракты с большими клубами с серьезными целями. Будем за них болеть», — констатирует Бодниева.

Полина Горшкова. Фото Александр Федоров, "СЭ"

По мнению Людмилы Валериевны, все девушки, которые решились в текущих обстоятельствах покорять Европу, достойны поддержки и уважения. Они хотят играть в Лиге чемпионов и имеют на это полное право. При этом не стоит забывать и про свой родной чемпионат. Уровень российской суперлиги значительно вырос за последние годы и практически ничем не уступает топовым европейским лигам.

«У нас очень крепкий, конкурентоспособный и интересный чемпионат. Так что я уверена, что развиваться можно, играя и в России. Тем не менее, если кто-то едет в Европу, это их решение, и оно достойно уважения. Наши девушки напоминают миру о том, как силен российский гандбол», — считает главный тренер национальной сборной России.