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Апелляционная жалоба «Донских казаков» на исключение из всероссийских соревнований оставлена без рассмотрения

Анна Горшкова
Корреспондент
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8 ноября Спортивно-арбитражная комиссия Федерации гандбола России (ФГР) оставила без рассмотрения апелляционную жалобу гандбольного клуба «Донские казаки — ЮФУ» на исключение из всероссийских соревнований.

Результаты сыгранных матчей с участием главной и молодежной команд «Донских казаков» в сезоне-2022/23 будут аннулированы.

«В ходе рассмотрения обстоятельств подачи апелляционной жалобы было установлено, что документ поступил в адрес ФГР по истечении срока на обжалование. Клубом было заявлено ходатайство о восстановлении срока на подачу жалобы в связи с тем, что последний день обжалования пришелся на выходной. Данная причина не может быть признана уважительной, поскольку ничто не препятствовало подаче жалобы в установленный срок.

Иных доказательств, подтверждающих уважительность пропуска срока клубом предоставлено не было. Таким образом, решение Комиссии ФГР по организации и проведению соревнований от 26 октября осталось в силе», — приводит сайт ФРГ слова председателя Спортивно-арбитражной комиссии Максима Гулевича.

Напомним, что 26 октября исполком ФГР объявил об исключении клуба «Донские казаки — ЮФУ» из всероссийских соревнований из-за систематического нарушения прав игроков, задержки выплат зарплат.

Источник: https://rushandball.ru/publications/27868/apellyacionnaya-zhaloba-donskix-kazakov-ostavlena-bez-rassmotreniya
Гандбол
ГК Донские казаки-ЮФУ
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