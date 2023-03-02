Бодниева возглавит первую команду России в решающей игре турнира в Москве

Главный тренер сборной России Людмила Бодниева рассказала, как распределятся обязанности в штабе в матче Кубка дружбы, где встретятся два состава национальной команды, и выразила мнение, что такая идея себя оправдала.

— Даже до третьего матча можно сказать, что задумка удалась — мы получили то, на что и рассчитывали, поделив команду на два состава, — отметила Бодниева. — Мы, если можно так выразиться, разбавили качественно состав, добавив условных вторых номеров и абсолютных дебютантов. Получилось интересно, это добавило нам интриги в матчах с Белоруссией, они получились тяжелые, но интересные. Что касается игры Россия 2 — «Феникс», то я немного недовольна настроем, количеством потерь, особенно в первом тайме. Уже сказала девочкам, что мы сейчас не в том составе, чтобы играть спустя рукава, иначе мы выглядим смешно. Наши козыри — защита и быстрая контратака, и в этом смысле мы можем занести второй тайм себе в актив.

— Завтра в финале сыграют две российские команды. Кто кем будет руководить, и добавит ли интереса то, что все девушки отлично знают друг друга?

— Мы буквально по ходу последней встречи решили, что я останусь на скамейке первой команды, а со второй будет Михаил Измайлов. Давайте я расскажу, откуда взялась идея разделения на два состава. Мы в течение года все сборы, после которых не было запланировано матчей, завершали двусторонними играми на базе. И по накалу они были очень хороши, даже жаль, что они проходили в закрытом режиме, и их не видели болельщики. Из шести таких встреч только одна завершилась разрывом в два мяча, остальные — в один. И мы подумали: а что, если это перенести на большую арену, со зрителями, формой и так далее? Как разделить обязанности перед очной встречей в штабе, пока не думали. Но решим вопрос — я даже могу сказать, что в пятницу на лавке к нам присоединится начальник команды, двукратная чемпионка мира Мария Сидорова.

Первая и вторая команды России определят победителя международного турнира в Москве, а за третье место сыграют Белоруссия и китайский «Феникс».