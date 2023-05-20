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Сегодня, 00:13

«Чеховские медведи» впервые в XXI веке не выиграют чемпионат России

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чеховские медведи» проиграли ЦСКА в ответном матче полуфинала чемпионата России — 26:29. В другом полуфинале «Пермские медведи» по сумме двух встреч выиграли у «Виктора».

Таким образом, «Чеховские медведи» впервые в XXI веке не станут чемпионами России. Чеховская команда 21 раз подряд выигрывала золотые медали.

Чемпионат России

Мужчины

1/2 финала за 1-4-е места

«Чеховские медведи» (Чехов) — ЦСКА (Москва) — 26:29 (13:17)

«Виктор» (Ставрополь) — «Пермские медведи» (Пермь) — 32:32 (15:17)

ГК Виктор
ГК ЦСКА
ГК Чеховские медведи
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