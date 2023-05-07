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Сегодня, 19:25

«Черноморочку» наградили за победу в Высшей лиге в перерыве футбольного матча с участием «Черноморца»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Игроков и тренеров женского гандбольного клуба «Черноморочка» из Новороссийска наградили за победу в Высшей лиге во время футбольного матча Второй лиги (ФНЛ-2) между новороссийским «Черноморцем» и «Кубань-Холдинг» из станицы Павловская.

«Началась новая прекрасная спортивная история в нашем городе и во многом благодаря вашему участию, — обратился во время приветственного слова глава Новороссийска Андрей Кравченко к председателю Высшего Совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергею Шишкареву. — Спасибо вам за победу девочек. Их победа делает сильнее каждого жителя Новороссийска».

«Черноморочка» оформила переход из Высшей гандбольной лиги в OLIMPBET Суперлигу. Команда добилась повышения в классе после своего первого в истории сезона.

В заключительном матче турнира «Черноморочка» на домашней площадке в Абрау-Дюрсо уверенно обыграла «ЦСКА-3» (34:22). Всего по итогам сезона на счету приморской команды 34 победы при одном ничейном результате и одном поражении.

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