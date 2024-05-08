ЦСКА и «Чеховские медведи» сыграют в финале чемпионата России

ЦСКА и «Чеховские медведи» встретятся в финале чемпионата России по гандболу среди мужских команд.

В среду, 8 мая, армейцы одолели «Пермских медведей» в ответной полуфинальной встрече со счетом 35:31 (общий счет — 67:60), а «Чеховские медведи» уступили «Зениту» — 27:28, однако пробились в финал благодаря более крупной гостевой победе — 29:24.

Финальная серия пройдет до двух побед.

Чемпионат России. Мужчины

1/2 финала за 1 — 4-е места

«Чеховские медведи» (Чехов) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 27:28 (15:13)

ЦСКА (Москва) — «Пермские медведи» (Пермь) — 35:31 (18:16)