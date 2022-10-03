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3 октября, 20:00

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в первой игре SEHA — Gazprom League

Валентин Воробьев.
Фото Василий Пономарев

ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счетом 29:29 в матче SEHA — Gazprom League.

«Средняя игра, результатом недоволен, — сказал после игры разыгрывающий ЦСКА Валентин Воробьев. — Считаю, что можно выступать намного лучше. Не смогли показать хороший уровень игры в первом тайме. Допустили много потерь. И, как итог, очень быстро получили все обратно в свои ворота от «Зенита», который старался не упустить ни одного важного момента. Во втором тайме удалось сократить то отставание, которое мы сами себе и обеспечили. Лучше стали отыгрывать в защите, более ответственно и осторожно обращаться с мячом. В результате, шли с соперником вровень. Ничью нам удалось удержать, но переломить счет в нашу пользу так и не смогли. Сильно подвела реализация моментов в этой встрече. Не забросили в концовке несколько важных мячей и не очень хорошо сыграли в обороне. Но хоть у нас и не все получалось, считаю, что вся команда билась до конца. Так что в эмоциональном плане все ребята молодцы. Отдельно выделил бы еще Дмитрия Киселева. В ключевых моментах брал на себя ответственность и забрасывал важные мячи. А так, все будем работать дальше. Следующая игра в SEHA — Gazprom League будет очень непростой, нам надо подтягивать защиту и обязательно повышать уровень реализации».

Следующий домашний матч ЦСКА проведет 28 октября. Соперником красно-синих в SEHA — Gazprom League станет «Мешков Брест». Перед этим 21 октября армейцам предстоит сыграть на выезде с астраханским «Динамо» в чемпионате России.

(Василиса Воробкова)

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