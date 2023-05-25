ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в первом матче финальной серии женской суперлиги

ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в первом матче финальной серии чемпионата России среди женщин. Армейский клуб победил со счетом 32:28.

Самой результативной гандболисткой матча стала Екатерина Зеленкова из «Ростов-Дона».

ЦСКА повел в серии до двух побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Ростове-на-Дону 30 мая.

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

ЦСКА (Москва) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 32:28 (15:14)

Матч за 5-е место

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар) — 23:28 (9:12)

Матч за 7-е место

«Ставрополье» (Ставрополь) — «Астраханочка» (Астрахань) — 24:29 (11:13)