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Сегодня, 20:46

ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в первом матче финальной серии женской суперлиги

Руслан Минаев
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ЦСКА обыграл «Ростов-Дон» в первом матче финальной серии чемпионата России среди женщин. Армейский клуб победил со счетом 32:28.

Самой результативной гандболисткой матча стала Екатерина Зеленкова из «Ростов-Дона».

ЦСКА повел в серии до двух побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Ростове-на-Дону 30 мая.

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

Финал

ЦСКА (Москва) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 32:28 (15:14)

Матч за 5-е место

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Кубань» (Краснодар) — 23:28 (9:12)

Матч за 7-е место

«Ставрополье» (Ставрополь) — «Астраханочка» (Астрахань) — 24:29 (11:13)

Гандбол
ГК Ростов-Дон
ГК ЦСКА
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