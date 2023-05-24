ЦСКА повел в серии с «Пермскими медведями» в финале чемпионата России

Сегодня, 21:49
ЦСКА повел в матче с «Пермскими медведями» в финальной серии чемпионата России. Армейский клуб победил со счетом 35:28.
В матче за третье место «Чеховские медведи» обыграли в первом матче ставропольский «Виктор» — 36:30.
Серии плей-офф играются до двух побед.
Гандбол
Чемпионат России. Мужчины
Финал
Пермские медведи (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 28:35 (16:17)
Матч за 3-е место
Чеховские медведи (Чехов) — Виктор (Ставрополь) — 36:30 (16:13)
Матч за 5-е место
Динамо Астрахань (Астрахань) — Университет Лесгафта-Нева (Санкт-Петербург) — 26:26 (11:15)
Матч за 7-е место
СГАУ-Саратов (Саратов) — СКИФ Кр (Краснодар) — 27:32 (14:17)