Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 21:49

ЦСКА повел в серии с «Пермскими медведями» в финале чемпионата России

Руслан Минаев
Telegram Дзен

ЦСКА повел в матче с «Пермскими медведями» в финальной серии чемпионата России. Армейский клуб победил со счетом 35:28.

В матче за третье место «Чеховские медведи» обыграли в первом матче ставропольский «Виктор» — 36:30.

Серии плей-офф играются до двух побед.

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Финал

Пермские медведи (Пермь) — ЦСКА (Москва) — 28:35 (16:17)

Матч за 3-е место

Чеховские медведи (Чехов) — Виктор (Ставрополь) — 36:30 (16:13)

Матч за 5-е место

Динамо Астрахань (Астрахань) — Университет Лесгафта-Нева (Санкт-Петербург) — 26:26 (11:15)

Матч за 7-е место

СГАУ-Саратов (Саратов) — СКИФ Кр (Краснодар) — 27:32 (14:17)

ГК Виктор
ГК ЦСКА
ГК Чеховские медведи
2
0
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Луневу лучше было не ехать в Германию. Пять советов будущим легионерам из России
Умерла певица Тина Тернер
Въехавший в ворота рядом с Белым домом водитель обвиняется в покушении на Байдена
Минобороны показало видео отражения украинской атаки на корабль «Иван Хурс»
Россия обогнала Великобританию по обеспеченности людей магазинами
Популярное видео
"Чеховские медведи" - чемпионы России!
"Чеховские медведи" в шаге от золота
Уверенная победа "Чеховских медведей"
Реванш "Ростов-Дона"
Олег Кулешов в гостях у "Спорт-Экспресса"
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА и «Ростов-Дон» сыграют в финале женского чемпионата России по гандболу