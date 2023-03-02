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Сегодня, 22:01

ЦСКА сыграет с «Ростов-Доном» в полуфинале Кубка России

Антон Бабошин
Корреспондент
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Жеребьевка, прошедшая по ходу второго дня OLIMPBET Кубка дружбы в Москве, определила состав полуфинальных пар женского Кубка России, решающая стадия которого пройдет в Тольятти.

При этом в церемонии приняли участие игроки сборной России и каждого из клубов, участвующих в «Финале четырех» — ЦСКА представляла Анастасия Илларионова, «Ростов-Дон» — Дарья Стаценко, «Ладу» — Ольга Фомина, а подмосковную «Звезду» — Марианна Егорова.

В итоге было определено, что 28 апреля в первом полуфинале встретятся действующий обладатель трофея ЦСКА и «Ростов-Дон», а затем сыграют «Лада» и «Звезда». Матч за третье место и финал пройдут на следующий день.

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