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Сегодня, 23:09

ЦСКА вновь сильнее «Чеховских медведей»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Действующий чемпион России московский ЦСКА в центральном матче первого круга сезона переиграл «Чеховских медведей» (25:24) и упрочил единоличное лидерство.

На домашней площадке армейцы в упорной борьбе в первом тайме добыли преимущество в один мяч и смогли отстоять его после перерыва. Это уже вторая победа москвичей над принципиальным соперником после игры за Суперкубок России.

— Рад за команду, самое главное — был высокий уровень самоотдачи, — отметил после матча главный тренер ЦСКА Олег Ходьков. — Наверное, выиграли за счет большего желания победить. В концовке хорошо оборонялись. Не хватало дальних бросков, однако это следствие отсутствия нескольких полусредних.

Самыми результативными у победителей стали опытнейший Даниил Шишкарев и Юрий Рудь, забросившие по пять мячей, а голкипер Вадим Богданов парировал 11 бросков. У чеховцев по четыре гола на счету Дмитрия Санталова и Антона Аксюкова.

— Доволен тем, что хорошо играли с линейными, а вот три нереализованных пенальти — многовато, — сказал многолетний рулевой «Чеховских медведей» Владимир Максимов. — В конце не сыграли то, что запланировали в тайм-ауте.

Теперь армейцы после 10 проведенных матчей имеют 19 очков — на три больше чем «Пермские медведи» и «Чеховские медведи». ЦСКА единственный клуб в чемпионате, не знающий поражений со старта турнира.

Суперлига. Мужчины

ЦСКА — «Чеховские медведи» — 25:24 (14:13)

ГК ЦСКА
ГК Чеховские медведи
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