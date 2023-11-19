ЦСКА вышел на чистое первое место в чемпионате России

В девятом туре Суперлиги ЦСКА на выезде сыграл вничью со ставропольским «Виктором» — 26:26. Итоги матча прокомментировал полусредний армейцев Александр Гребенкин, который раньше выступал за ставропольский клуб.

«Не скажу, что испытывал какие-то особенные ощущения, выходя сегодня на площадку. Да, есть приятные воспоминания, связанные с «Виктором», но это никак не влияло на настрой. Очень хотелось выиграть, но чуть-чуть не получилось. В первом тайме создали неплохое преимущество в пять мячей, но во второй половине не сумели его удержать. Думаю, дело в том, что не мы стали хуже играть, а «Виктор» добавил, трибуны сильно гнали их вперед, в концовке они забрасывали практически в каждой атаке, в обороне действовали дисциплинированно. Своей игрой я не доволен. За то время, что находился на площадке, толком ничего и не сделал. Не получилось порадовать друзей и знакомых, которые были на трибунах во время этого матча», — сказал Гребенкин.

После этого матча ЦСКА вышел на единоличное первое место в таблице Суперлиги, набрав 17 очков. На второй позиции «Чеховские медведи», которые в девятом туре проиграли «Пермским медведям» и теперь отстают от армейцев на одно очко.

В следующем туре ЦСКА и «Чеховские медведи» встретятся друг с другом в Москве 30 ноября.

Александр Акимов