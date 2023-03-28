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Сегодня, 10:45

ЦСКА вышел в «Финал четырех» Кубка России

Фото Василий Пономарев
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В прошедшей встрече четвертьфинала Кубка России ЦСКА крупно обыграл «Динамо Астрахань» и вышел в «Финал четырех» турнира. Матч прокомментировал Артур Рудь.

— Прошедшая игра против астраханского «Динамо» сложилась для нас наилучшим образом. Мы забросили много важных мячей, особенно, в первом тайме. В этом матче у нас был очень высокий процент реализации. Мы выиграли еще и потому, что отлично отстояли в защите. И до последних минут не переставали бежать. За всю игру, наверное, был единственный переломный момент. Мы тогда вели в шесть мячей, а соперник смог сократить отставание до трех. Вся наша команда поняла, что надо срочно возвращаться в былое преимущество. Хорошо, что мы не «поплыли»: собрались, реализовали свои моменты и не дали сопернику пробить нашу защиту, — поделился Рудь. — Для нас эта игра была принципиальной. С этим связываю то, что было немало удалений. В прошлый раз «Динамо Астрахани» мы проиграли, так что нам обязательно нужно было реабилитироваться. Все изначально были «заряжены» на игру. Тем более, это была первая встреча в рамках Кубка России для нашей команды. Права на ошибку не было, ведь нам обязательно нужно было выйти в «Финал четырех», чего мы и добились. Сейчас наша основная задача — выиграть оставшиеся встречи чемпионата. Ведь если хочешь завоевать чемпионство, то надо одерживать победу в каждом матче.

Следующая домашняя игра для армейцев состоится 2-го апреля. В рамках чемпионата России армейцы сыграют против петербуржского «Зенита».

(Василиса Воробкова)

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