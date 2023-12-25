ЦСКА закончил год победой в Гомеле

ЦСКА на выезде обыграл «Гомель» в рамках группового этапа SEHA League со счетом 34:32. Итоги встречи прокомментировал правый крайний московских армейцев Алексей Фокин.

«У белорусской команды сильной стороной считается защита. Но каких-то сложностей с обороной «Гомеля» мы не испытывали. В начале матча их несколько раз спасал вратарь, но потом мы разобрались и доводили атаки до голов. Соперники очень подолгу владели мячом и пытались найти бреши в нашей защите, часто доводили до «пассива», так как в обороне мы действовали цепко.

Во втором тайме игра была поживее, чем в первом, об этом говорит и количество заброшенных мячей. Видимо, «Гомель» планировал после перерыва взвинтить темп и отыграть отставание. Но мы не дали этого сделать.

Если в целом подводить итоги первой части сезона для ЦСКА, то самым сложным матчем на этом отрезке я бы назвал недавнюю встречу с «Чеховскими медведями». Тогда победитель стал известен на последней секунде, когда чеховцы не смогли забросить в последней атаке. Еще игра с «Зенитом» в Суперлиге была тяжелой», — сказал Фокин.

Матч против «Гомеля» стал для ЦСКА завершающим в 2023 году. Следующий поединок армейцы проведут 14 января 2024 года в Москве в рамках Суперлиги против уфимского «Акбузата».

Александр Акимов