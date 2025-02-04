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Сегодня, 11:26

Даниил Шишкарев: «Многое не получилось — я совершил несколько потерь, не забил три семиметровых»

Даниил Шишкарев.
Фото ГК ЦСКА
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Капитан гандбольного ЦСКА Даниил Шишкарев прокомментировал ничью в домашнем матче чемпионата российской суперлиги против «Пермских медведей» — 31:31 (15:16).

«После этой ничьи шансы на победу на предварительном этапе у нас остались лишь теоретические. Теперь нужно не только побеждать самим, но и ждать осечки прямых конкурентов. Но я бы не стал акцентировать на этом внимание, нужно сосредоточиться на своей игре и максимально готовыми заходить в плей-офф. Что касается матча против пермяков, то многое не получилось. Начну с себя — совершил несколько необязательных потерь, не реализовал три семиметровых. Как показала игра, забей хотя бы один из них, этого могло бы хватить для победы», — сказал Шишкарев.

ГК ЦСКА
Даниил Шишкарев
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