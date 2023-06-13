Егор Кочура — новый игрок ЦСКА

В мужском гандболе наступило межсезонье, а вместе с ним и время трансферных новостей. Состав чемпионов России пополнил левый крайний сборной России Егор Кочура, который ранее выступал за ставропольский «Виктор». Новичок ЦСКА поделился эмоциями от перехода в новую команду.

— Свою профессиональную карьеру я начинал в краснодарском СКИФе. А в армейский клуб перешел из ставропольского «Виктора», в котором отыграл четыре сезона. По ходу чемпионата я, конечно, следил за всеми сильными клубами, в том числе за ЦСКА. Понимал, что в этой команде есть возможность профессионального роста, и я хотел бы там себя попробовать. Красно-синие сильны, в этом сезоне это было видно невооруженным взглядом. Меня приятно удивило, что по окончании регулярного тура и третьего места в Кубке России они не опустили руки и смогли стать чемпионами России. Это в очередной раз доказало, что армейцы способны на многое и сильны духом, — поделился Кочура. — Когда со мной связалось руководство ЦСКА и сообщило о своей заинтересованности во мне как в новом игроке клуба, я был приятно удивлен. Это круто, когда ты востребован среди фаворитов чемпионата, тем более что к армейцам я и сам хотел. До этого я уже бывал в Москве на выездных играх и на сборах по пляжному гандболу. Так что с городом знаком, он красивый. Но для полного его ощущения мне еще потребуется время. Думаю, я быстро освоюсь. Коллектив тоже радует, со многими я играл в СКИФе, с кем-то встречался в сборной. Плотно пока что ни с кем не общаюсь, но все впереди. А задачи на предстоящий сезон в составе нового клуба, конечно же, побеждать в каждом матче и брать награды наивысшего качества.

Василиса Воробкова