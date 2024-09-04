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Сегодня, 18:36

ФГР проведет гала-матч в честь юбилея Трефилова в 2025 году

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Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что организация в 2025 году проведет гала-матч в честь 70-летнего юбилея известного российского тренера, олимпийского чемпиона Евгения Трефилова.

В среду, 4 сентября, Трефилову исполнилось 69 лет. В свой день рождения он был вынужден обратиться за медицинской помощью к врачам, об этом сообщает официальный сайт ФГР.

«От лица руководства ФГР и всей нашей дружной гандбольной семьи желаем нашему любимому Королю Трефу скорейшего выздоровления, сил, чувства востребованности и незаменимости для всех нас. Мы начинаем подготовку к масштабному гандбольному событию и гала-матчу, посвященному предстоящему в следующем году Вашему юбилею. И предлагаем Вам как одному из руководителей Федерации гандбола России возглавить организационный комитет. А всю техническую и менеджерскую работу мы подготовим из уважения к Вам. Поправляйтесь, Евгений Васильевич!» — цитирует Шишкарева сайт организации.

Трефилов — олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира и 7-кратный чемпион России в качестве тренера, а ныне — заместитель председателя Высшего совета ФГР.

Источник: ФГР
Гандбол
Евгений Трефилов
Сергей Шишкарев
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