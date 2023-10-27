Гандболист Царапкин рассказал о причинах своего возвращения в Россию

Линейный гандбольного клуба ЦСКА Роман Царапкин объяснил, почему вернулся в Россию из европейского клуба «Татран».

«Хотелось вернуться в Москву, это мой родной город. ЦСКА сделал отличное предложение, я взвесил все за и против и принял решение поиграть в чемпионате России. За время моего семилетнего отсутствия стало интересно посмотреть, как изменился уровень. Пока мне сложно сказать, снизился ли он или нет. Об этом лучше спросить меня по окончанию сезона», — приводит слова Царапкина Metaratings.ru.

Царапкин был игроком клуба «Татран» (Словакия) с 2016 года по 2023. В составе команды он пять раз становился чемпионом страны. До перехода в «Татран» гандболист дважды выигрывал титул чемпиона России в составе «Чеховских медведей».