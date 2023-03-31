Гандболист Юлиан Гирик рассказал, как проходила его адаптация в ЦСКА

Левый полусредний гандбольного ЦСКА Юлиан Гирик рассказал, как проходила его адаптация после перехода из минского СКА в столичный клуб.

«Адаптация прошла быстро и незаметно. Я уже привык к новому чемпионату, к частым переездам и перелетам.

СКА — это хороший клуб, который делает упор на подготовку молодых ребят, и у него это здорово получается. Благодаря предыдущему клубу у меня появилась база, после которой я могу спокойно играть в других лигах. Переход в ЦСКА для меня — это новый опыт и шаг вперед: более конкурентоспособный чемпионат, и игроки тут более опытные», — цитирует Гирика Metaratings.ru.

ЦСКА в предварительном раунде мужской Суперлиги занимает четвертое место после 17 туров с 24 очками.