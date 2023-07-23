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Сегодня, 15:00

Михайличенко: «Титул MVP отдала бы Никитиной»

Александр Кружков
Обозреватель
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Лидер гандбольного ЦСКА и сборной России Елена Михайличенко, которую признали самым ценным игроком Суперлиги-2022/23, в интервью «СЭ» объяснила, почему отдала бы титул MVP Наталье Никитиной.

— Вы стали самым ценным игроком сезона. Сюрприз?

— Да, совершенно не ожидала. Последний раз получала MVP еще на юношеских турнирах. А уж на взрослом уровне такое достижение приятно вдвойне.

— За кого вы проголосовали бы в этой номинации?

— За Наташу Никитину. Она, как и я, играет на позиции левой полусредней. Провела шикарный сезон, была настоящим лидером «Звезды». Во многом благодаря Наташе клуб из Звенигорода впервые за десять лет попал в призеры. Плюс она лучший бомбардир чемпионата. 282 гола за 42 матча — феноменальный результат!

— Кстати, вы в ЦСКА забили больше всех — 165 мячей. Но не вошли даже в десятку главных снайперов лиги.

— Ничего страшного. ЦСКА силен командной игрой.

— Для вас лично сезон-2022/23 — лучший в карьере?

— Конечно! Мы завоевали три трофея, причем выиграли все турниры, в которых участвовали — чемпионат, Кубок России и Суперкубок. За этот год я сделала шаг вперед. Если раньше была на вторых ролях, в каких-то эпизодах побаивалась брать игру на себя, то теперь стала лидером, в тяжелые моменты реально помогаю команде.

Елена Михайличенко. Елена Михайличенко: «Хочу в Париж. Но ближайший сезон точно проведу в ЦСКА»

ГК ЦСКА
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