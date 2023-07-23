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Сегодня, 15:30

Гандболистка ЦСКА Михайличенко об отъезде в Европу: «Идеальный вариант — Париж»

Александр Кружков
Обозреватель
Елена Михайличенко.
Фото Максим Серегин, ЦСКА
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Лидер гандбольного ЦСКА и сборной России Елена Михайличенко, которую признали самым ценным игроком Суперлиги-2022/23, рассказала, в каком зарубежном чемпионате хотела бы продолжить карьеру.

— Ближайший сезон точно проведете в ЦСКА?

— Разумеется. У меня же еще год контракта.

— А дальше?

— Посмотрим. С одной стороны, мне не хочется уходить из ЦСКА. С другой — интересно попробовать себя в Европе. Дополнительный стимул — Лига чемпионов. Ведь наши клубы там пока не участвуют.

— Вяхирева сейчас в Норвегии, Дмитриева — в Словении, Маслова — во Франции. В июне переехала в Румынию Трусова. А вы где хотели бы поиграть?

— Идеальный вариант — Париж. Он покорил меня еще шесть лет назад, когда прилетела туда с «Ладой» на матч Кубка ЕГФ. Нравятся и другие французские города. Их атмосфера, архитектура. Все это близко мне по духу. Так что при выборе зарубежного клуба буду руководствоваться не только гандбольными соображениями.

— Маленький норвежский Кристиансанд, где обосновалась Вяхирева, вас, надо думать, не прельщает?

— Абсолютно. В Скандинавию вообще не тянет. В том числе из-за климата. Аня рассказывала про этот Кристиансанд — все время ветер, сырость, мало солнца. Иногда неделями его не видит!

Елена Михайличенко. Елена Михайличенко: «Хочу в Париж. Но ближайший сезон точно проведу в ЦСКА»

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