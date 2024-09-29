Гандбольный клуб «Виктор» намерен оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом фанатам

Директор гандбольного клуба «Виктор» Иван Фиев заявил, что организация окажет помощь болельщикам, которые пострадали в ДТП на территории Краснодарского края.

29 сентября из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской произошло возгорание автобуса. Пострадал водитель, 8 пассажиров получили травмы, из них 3 ребенка. Всего госпитализированы 9 человек. Водитель грузовика погиб.

«После игры возвращались четыре автобуса: в одном ехала команда, в трех других — наши болельщики. Один из автобусов попал в ДТП, столкнувшись с фурой.. Пострадавшие госпитализированы, остальные сейчас на других автобусах направляются в Ставрополь.

Сейчас мы пытаемся узнать фамилии пострадавших и их состояние, какую помощь необходимо оказать. Правительство Краснодарского края делает все необходимое, мы тоже поможем, чем сможем», — цитирует Фиева ТАСС.