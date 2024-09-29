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Сегодня, 23:18

Гандбольный клуб «Виктор» намерен оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом фанатам

Директор ГК &amp;quot;Виктор&amp;quot; Иван Фиев.
Фото ГК &quot;Виктор&quot;
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Директор гандбольного клуба «Виктор» Иван Фиев заявил, что организация окажет помощь болельщикам, которые пострадали в ДТП на территории Краснодарского края.

29 сентября из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской произошло возгорание автобуса. Пострадал водитель, 8 пассажиров получили травмы, из них 3 ребенка. Всего госпитализированы 9 человек. Водитель грузовика погиб.

«После игры возвращались четыре автобуса: в одном ехала команда, в трех других — наши болельщики. Один из автобусов попал в ДТП, столкнувшись с фурой.. Пострадавшие госпитализированы, остальные сейчас на других автобусах направляются в Ставрополь.

Сейчас мы пытаемся узнать фамилии пострадавших и их состояние, какую помощь необходимо оказать. Правительство Краснодарского края делает все необходимое, мы тоже поможем, чем сможем», — цитирует Фиева ТАСС.

 
Автобус с&nbsp;болельщиками&nbsp;ГК &laquo;Виктор&raquo; сгорел после ДТП на&nbsp;Кубани. Страшное ДТП с участием фанатов гандбольного «Виктора» в Краснодарском крае. Погиб водитель грузовика

 

Источник: ТАСС
Гандбол
ГК Виктор

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