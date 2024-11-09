Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Россия. Новости
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 13:29

Гандбольный клуб «Воронеж» снимется с суперлиги из-за отсутствия финансирования

Алина Савинова
Telegram Дзен

Гандбольный клуб «Воронеж» объявил о прекращении своего существования в связи с отсутствием финансовых средств.

Как сообщает пресс-служба воронежцев, 11 ноября клуб направит в Федерацию гандбола России (ФГР) письмо о снятии команды с суперлиги сезона-2024/25.

«У каждого будет своя версия происходящего. Но констатируем факт: еще один гандбольный клуб исчез с карты нашей страны. Большого гандбола в Воронежской области снова нет. Спасибо нашим болельщикам и всем неравнодушным», — говорится в заявлении «Воронежа».

Отмечается, что тренерский, медицинский, административный штабы и игроки уже покинули команду.

«Воронеж» появился в 2020 году. В сезоне-2023/24 он стал самым посещаемым клубом высшей лиги. Этот сезон стал дебютным для команды в суперлиге. Возглавлял «Воронеж» вице-чемпион Евро-2000 в составе сборной России Владислав Калараш.

Источник: Официальный сайт гандбольного «Воронежа»
Гандбол

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана
WSJ узнала о просьбе Макрона к Трампу добиться уступок от России по Украине
Bloomberg сообщило о начале изменений Трампом политики США по Украине и Израилю
Моделями фотосессии Sports Illustrated Swimsuit стали четыре спортсменки
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
Сегодня
Вчера
Неделя