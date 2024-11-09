Гандбольный клуб «Воронеж» снимется с суперлиги из-за отсутствия финансирования

Гандбольный клуб «Воронеж» объявил о прекращении своего существования в связи с отсутствием финансовых средств.

Как сообщает пресс-служба воронежцев, 11 ноября клуб направит в Федерацию гандбола России (ФГР) письмо о снятии команды с суперлиги сезона-2024/25.

«У каждого будет своя версия происходящего. Но констатируем факт: еще один гандбольный клуб исчез с карты нашей страны. Большого гандбола в Воронежской области снова нет. Спасибо нашим болельщикам и всем неравнодушным», — говорится в заявлении «Воронежа».

Отмечается, что тренерский, медицинский, административный штабы и игроки уже покинули команду.

«Воронеж» появился в 2020 году. В сезоне-2023/24 он стал самым посещаемым клубом высшей лиги. Этот сезон стал дебютным для команды в суперлиге. Возглавлял «Воронеж» вице-чемпион Евро-2000 в составе сборной России Владислав Калараш.