Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

27 сентября, 19:08

Главный тренер мужской сборной России по гандболу рассказал о планах команды на ближайший сбор

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал о планах команды на ближайший сбор.

«Конечно, хотелось бы собрать полный состав, с легионерами, и провести пару товарищеских матчей. Но пока это невозможно, так что будем с максимальным усердием тренироваться в Новогорске. Ситуация такая, что для того, чтобы вернуться на хорошем уровне, сейчас надо работать вдвое активнее, чем обычно. И наш тренировочный план это учитывает. Как и на апрельском сборе, в первую очередь будем отрабатывать элементы быстрой игры: переходы, контратаки, розыгрыш быстрого центра, защита 5-1. Это современный, актуальный гандбол.

Логистика и травмы сказались на выборе состава, но у меня вновь есть возможность поработать с новыми кандидатами в сборную. В частности, в составе много игроков «Виктора», которые мне интересны. Ставропольцы здорово начали сезон, хотя я бы не стал переоценивать их результаты — это только начало чемпионата, важно посмотреть, как будет выглядеть команда на дистанции», — приводит слова тренера сайт ФГР.

Сборная России проведет тренировочную сессию в Новогорске с 8 по 16 октября.

Источник: https://rushandball.ru/publications/27776/19-gandbolistov-vyzvany-v-sbornuyu-rossii
Сборная России по гандболу
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

На сбор национальной команды России по гандболу вызваны 19 игроков

Матчи женских гандбольных сборных России и Белоруссии перенесены