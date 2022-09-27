Главный тренер мужской сборной России по гандболу рассказал о планах команды на ближайший сбор

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович рассказал о планах команды на ближайший сбор.

«Конечно, хотелось бы собрать полный состав, с легионерами, и провести пару товарищеских матчей. Но пока это невозможно, так что будем с максимальным усердием тренироваться в Новогорске. Ситуация такая, что для того, чтобы вернуться на хорошем уровне, сейчас надо работать вдвое активнее, чем обычно. И наш тренировочный план это учитывает. Как и на апрельском сборе, в первую очередь будем отрабатывать элементы быстрой игры: переходы, контратаки, розыгрыш быстрого центра, защита 5-1. Это современный, актуальный гандбол.

Логистика и травмы сказались на выборе состава, но у меня вновь есть возможность поработать с новыми кандидатами в сборную. В частности, в составе много игроков «Виктора», которые мне интересны. Ставропольцы здорово начали сезон, хотя я бы не стал переоценивать их результаты — это только начало чемпионата, важно посмотреть, как будет выглядеть команда на дистанции», — приводит слова тренера сайт ФГР.

Сборная России проведет тренировочную сессию в Новогорске с 8 по 16 октября.