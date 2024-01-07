Тренер сборной Белоруссии Шевцов: «Не хотели обижать хозяев, но победили заслуженно»

Главный тренер сборной Белоруссии Юрий Шевцов после победы над Россией (32:31) подвел итоги OLIMPBET Кубка дружбы, который его команда выиграла.

— Не совсем удачным получился первый матч с Ираном, но в целом — все, что планировали, мы выполнили, — подчеркнул Шевцов. — Поэтому эмоции положительные. Теперь ребята разъедутся по клубам, в следующий раз соберемся в марте. Спасибо Федерации гандбола России, что организовала этот турнир и пригласила нас. То, что удалось сыграть с сильной иностранной сборной, само по себе хорошо. Без этого теряются навыки и сложно сопоставить свой уровень с мировым. Понять, как развивается команда.

— После первого тайма Белоруссия вела пять мячей. Почему довели дело до сложной концовки?

— Не хотели обижать хозяев (улыбается). В гандболе бывает такое — российский вратарь удачно сыграл, а мои ребята совершили несколько потерь. В игре вообще было много спадов и подъемов, но в целом ход матча мы контролировали и заслуженно победили.

Белоруссия одержала на московском турнире три победы в трех встречах.