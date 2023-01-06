Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Суперлига (мужчины)
Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

6 января, 23:05

Главный тренер сборной России по гандболу подвел итоги товарищеских матчей против Белоруссии

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович подвел итоги товарищеским матчей против Белоруссии.

«Все, что я скажу, завтра уже окажется в западной прессе, в том числе в Германии, и еще неизвестно, как мои слова будут интерпретированы, — сказал Петкович. — Поэтому я буду аккуратен в своих выражениях. Я всегда задаюсь одним вопросом: почему мои игроки и игроки сборной Белоруссии должны быть виновными в происходящей в мире ситуации? Даже политики не могут ее разрешить, но требуют этого от спортсменов, это нехорошо», — приводит слова Петковича ТАСС.

В четверг и пятницу сборные России и Белоруссии сыграли товарищеские матчи в Москве, обе команды отстранены от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16750019
Сборная Белоруссии по гандболу
Сборная России по гандболу
Велимир Петкович
Читайте также
Тела первых покорителей Эвереста ищут почти сто лет. Загадка великой горы
Овечкин — второй европейский бомбардир в истории НХЛ. Он обогнал легендарного Селянне
В США пользователи Twitter предложили не помогать Украине после отказа от перемирия
Социальный фонд РФ одобрил выплаты единого пособия для 80 тыс. детей
Минобороны: ВСУ продолжили обстрелы, несмотря на введенный Россией режим прекращения огня
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Директор гандбольного ЦСКА: «Будем надеяться, что в этом году Россия сможет вернуться на мировую арену»