Тренер «Черноморочки»: «Девочки выросли и сплотились, но нужно усиление состава»

Главный тренер женского гандбольного клуба «Черноморочка» Сергей Матяж в интервью «СЭ» после победы в последнем матче Высшей лиги России по гандболу подвел итоги сезона и прокомментировал выход команды в OLIMPBET Суперлигу.

«Самое главное — выполнили свою задачу и добились повышения в классе. Не скажу, что это было сделать слишком легко, многие игры получились напряженными. Команды в лиге выступают интересные, молодые, амбициозные. Так что мы довольны результатом. Всего одно поражение, хотя, конечно, хотелось бы пройти дистанцию без него. Здорово, что обошлись без серьезных травм. На последнюю игру все вышли здоровыми. Благодарен девочкам за желание и самоотдачу, они поддерживали друг друга на площадке и вне ее. Игроки проделали отличную работу, выросли, сплотились. Хороший показатель — кубковая игра со «Звездой». На равных бились с командой более высокого уровня в течение тайма, но затем не хватило глубины состава.

Рынок игроков в женском гандболе не такой большой, поэтому две трети состава мы сохраним. С теми, кто уходит, уже поговорили. Предлагаем им варианты в других клубах. Про готовность команды говорить пока рано, все будет зависеть от тех задач, которые перед нами поставит руководство. Чем амбициознее цели — тем больше необходимо опытных игроков. Так что усиление необходимо», — сказал Матяж.

«Черноморочка» смогла оформить повышение в классе уже после первого сезона в своей истории.