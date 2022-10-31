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Сегодня, 21:31

Главный тренер женской сборной России по гандболу подвела итоги товарищеского матча против Белоруссии

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева подвела итоги первого товарищеского матча против Белоруссии.

«Сегодняшней игрой максимально довольна. Во-первых, потому что эта встреча наконец-то состоялась. Во-вторых, в первом тайме мы полностью доминировали. А вторую половину встречи проиграли, это видно даже по счету. Допустили огромное количество ошибок, получили совершенно неоправданные голы. Думаю, нам есть над чем работать. Плюсом считаю то, что мы использовали широкую ротацию в составе. Дали всем поиграть. Ждем завтрашнего поединка», — приводит слова тренера пресс-служба ФГР.

Встреча, прошедшая в понедельник в Минске, завершилась со счетом 35:26 в пользу российской команды.

Команды проведут еще один матч в столице Белоруссии 1 ноября.

Сборная России по гандболу
Людмила Бодниева
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Женская сборная России по гандболу обыграла Белоруссию в товарищеском матче