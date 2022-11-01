Бодниева: «Матчи в Минске показали, над чем нужно работать»

Главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева подвела итоги завершившегося сбора и прошедших в Минске двух товарищеских встреч с командой Белоруссии.

— Как можете описать свои впечатления от матчей с Белоруссией?

— Прежде всего отмечу, что сегодня игра нашей команды была интереснее по сравнению с первым матчем. Откровенно говоря, второй тайм вчерашней встречи нам не удался, поэтому соперник в какой-то степени почувствовал запах крови. В целом результатом довольна, хотя мы не до конца исправили те ошибки, которые допустили вчера. Понятно, что белорусская сборная позиционировала эти игры как противостояние с более сильным соперником. Не будем забывать, что у нас на площадку выходило немало гандболисток, которые не имели игровой практики в составе сборной или давно не приглашались. Такие матчи дают представление о том, насколько игроки интегрируются в команду и готовы ей помогать.

— Показалось, что в первом тайме наша команда долго раскачивалась. С чем это было связано?

— Не могу сказать, что это было связано с настроем. Наверное, мы были не так результативны в первой части матча. Реализуй наши девочки в дебюте все свои моменты, и впечатление было бы другим. В то же время хозяева площадки вышли на игру в хорошем настроении и были здорово заряжены на борьбу.

— Какая из двух встреч оказалась более продуктивной и полезной для нашей команды?

— Лично мне больше понравился второй матч. Сразу у нас не получилось обеспечить комфортный разрыв в счете. Чувствовался накал борьбы. Сегодня начали слабее, чем вчера, хотя прекрасно понимаю, что провести две одинаковые игры редко кому удается.

— Какие выводы можно сделать по итогам сбора и двух матчей в Минске?

— Не могу сказать, что я полностью удовлетворена увиденным. Думаю, что могли показать в Минске более качественный гандбол. Мы находимся в поиске оптимальных пар в защитной линии. Некоторые моменты действительно можно назвать хорошими, эти игры показали, над чем еще нужно серьезно работать. На этом составе мы остановились на осенних сборах. Я уже неоднократно говорила, что тренерский штаб проводит ротацию игроков из клубов Суперлиги. Весной планируем привлечь в сборную более опытных игроков и, надеюсь, легионеров. А в каком формате проведем сбор и с кем будем играть, Федерация гандбола России объявит позднее.