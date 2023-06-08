Директор МГК ЦСКА Левшин: «Снизился ли уровень гандбола? Станет понятно, когда вернемся в еврокубки»

Исполнительный директор МГК ЦСКА Игорь Левшин высказался об уровне российского гандбола.

«Наш чемпионат стал интереснее, а снизился ли наш уровень, станет понятно, когда мы вернемся в еврокубки. Тогда и сделаем выводы. У нас в стране мужской гандбол немного отстает от женского. Женский точно входит в «элиту». Мы одни из лучших в Европе, возможно, что у нас даже лучший национальный чемпионат, потому что в европейских странах у женщин в среднем по одной сильной команде на всю лигу. У нас же большая конкуренция», — приводит слова Левшина Metaratings.ru.

В феврале 2022 года на внеочередном заседании исполкома Европейской федерации гандбола было принято решение об отстранении российских сборных и клубах от участия в европейских турнирах на неопределенный срок.