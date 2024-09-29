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Сегодня, 21:35

Источник: в сгоревшем после ДТП автобусе находились болельщики ГК «Виктор»

Фото Global Look Press
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По уточненным данным в загоревшемся после ДТП в Краснодарском крае автобусе находились болельщики ставропольского мужского гандбольного клуба «Виктор». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

29 сентября команда провела матч Суперлиги с краснодарским СКИФом (29:30).

Ранее сообщалось, что в автобусе могли возвращаться с выезда на матч 10-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2) болельщики «Зенита».

На данный момент известно о 22 пострадавших и одном погибшем — это водитель автобуса. Среди пострадавших трое детей. Состояние 4 человек врачи оценивают как тяжелое.

Источник: Baza
ГК Виктор
ГК СКИФ
ФК Зенит

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