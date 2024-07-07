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Сегодня, 13:01

Кулешов рассказал о подготовке ЦСКА к новому сезону

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер гандбольного ЦСКА Олег Кулешов, недавно возглавивший команду, поделился ожиданиями от нового сезона.

«Конечно, предложение стало неожиданным, не думал, что меня пригласят в ЦСКА. Почему и как это произошло — вопрос скорее к руководству, для меня это стало сюрпризом и настоящим вызовом. ЦСКА — клуб с большими победными традициями, поэтому постараемся оправдать доверие. ЦСКА всегда сражается за первые места, поэтому мы, конечно, тоже будем стараться добиться самых высоких результатов.

У нас ушли лидеры: Елена Михаличенко, Полина Горшкова, Сара Ристовска, Настя Кулак. Пришли девчонки, которые потенциально готовы решать высокие задачи, но надо потрудиться, чтобы приобрести необходимую для этого уверенность. Мы строим новый ЦСКА, но это не означает, что мы стали слабее. В первую очередь сейчас нам надо заложить фундамент, от которого можно будет оттолкнуться, и эту работу мы начнем с улыбкой и с хорошим настроением", — приводит слова Кулешова ТАСС.

50-летний Кулешов сменил на посту главного тренера ЦСКА Ольгу Акопян. В минувшем сезоне московская команда стала чемпионом России.

Источник: ТАСС
ГК ЦСКА
Олег Кулешов
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