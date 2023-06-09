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Сегодня, 03:05

Директор МГК ЦСКА Левшин: «Азиатские команды в гандболе немного ниже уровнем, чем европейские»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исполнительный директор МГК ЦСКА Игорь Левшин поделился мнением о возможном переходе Федерации гандбола России в Азию.

«Делать выбор и принимать решение должна федерация, но есть такая поговорка — на безрыбье и рак рыба. За неимением чего-то другого, это хорошая альтернатива и возможность показать Европе, что мы и с другими странами готовы играть. А чисто по-спортивному азиатские команды в гандболе немного ниже уровнем, чем европейские», — цитирует Metaratings.ru Левшина.

В феврале 2022 года на внеочередном заседании исполкома Европейской федерации гандбола было принято решение об отстранении российских сборных и клубах от участия в европейских турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Источник: https://metaratings.ru/news/direktor-mgk-cska-levshin-aziya-khoroshaya-alternativa-i-vozmozhnost-pokazat-evrope-chto-my-i-s-drugimi-stranami-gotovy-igrat-257315/
Гандбол
ГК ЦСКА
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