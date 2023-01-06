Александр Ермаков: «В матчах с Белоруссией получилось процентов 70 от задуманного»

Линейный сборной России Александр Ермаков, признанный лучшим игроком второго товарищеского матча против Белоруссии (28:25), подчеркнул, что игры в Москве имели для команды большое значение.

— Очень важные матчи для нас, потому что сборная не выходила на площадку почти год, — считает Ермаков. — В последний раз мы играли еще в прошлом январе. Попробовали все наработки, которые тренировали на сборах — защиту, нападение, контратаки. в общей сложности за две игры процентов 70 получилось удачно. Спасибо сборной Белоруссии, что приехали на эти встречи.

На счету Ермакова в ответном матче два гола и один перехват.