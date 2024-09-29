МЧС сообщило о количестве пострадавших в ДТП с автобусом болельщиков ГК «Виктор»

МЧС России сообщило о количестве и состоянии людей, пострадавших в ДТП с участием автобуса болельщиков ставропольского гандбольного клуба «Виктор», которое произошло в Краснодарском крае.

Ранее стало известно, что из-за столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской произошло возгорание автобуса. Пострадал водитель, 8 пассажиров получили травмы, из них 3 ребенка. Всего госпитализированы 9 человек. Водитель грузовика погиб.

Как сообщал Telegram-канал Baza, в автобусе находились болельщики «Виктора», ехавшие с выездного матча мужской Суперлиги против краснодарского СКИФа (29:30).