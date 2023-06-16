Никита Никулин возвращается в ЦСКА

Экс-вратарь «Зенита» Никита Никулин будет защищать ворота ЦСКА в предстоящем гандбольном сезоне.

— В армейском клубе я не новичок, уже находился в его составе три сезона назад. За ЦСКА я продолжал следить: сильных соперников всегда надо изучать и разбирать. После того, как появилась ясность, что в Санкт-Петербурге я не останусь, мы с агентом начали искать варианты развития моей карьеры. Тогда и появилась возможность перехода в московский клуб: обсудил детали с его руководством, посоветовался с семьей, — и решение было принято. Было приятно, что один из лидеров чемпионата России рассматривает меня в качестве потенциального игрока, — рассказал Никулин. — О Москве у меня пока что двоякое впечатление. С одной стороны, мне не нравится ее лишняя суета и торопливость людей, пробки. Все все время куда-то спешат. С другой стороны, столица красивая, есть много мест для проведения досуга. Радует, что рядом живут мои родители и друзья, и я смогу с ними чаще видеться. В любом случае, в армейский клуб я перехожу не чтобы развлекаться, а чтобы играть и развиваться в профессиональном плане. В команде я заочно со всеми знаком. Коллектив хороший. С кем-то общаюсь плотней, например, с Алексеем Фокиным. Уверен, что со временем подружимся и с другими игроками. Ведь хорошая коммуникация внутри клуба — один из залогов успеха. В прошедшем сезоне ЦСКА стал чемпионом, это высокий уровень, которому надо соответствовать. В задачах на следующий сезон у меня — быть максимально полезным и помочь армейцам в достижении наивысших целей и защите чемпионства!

Василиса Воробкова